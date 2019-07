Clint Capela, czołowy koszykarz zespołu Houston Rockets, pomoże reprezentacji Szwajcarii w prekwalifikacjach do mistrzostw Europy 2021. Urodzony w Genewie zawodnik od 2014 roku gra w NBA, a w minionym sezonie był drugi w lidze pod względem skuteczności z gry - 64,8 proc.

W tym elemencie wyprzedził go jedynie Francuz Rudy Gobert (Utah Jazz). Capela to także piąty zbierający w lidze NBA w minionym sezonie zasadniczym. Jego średnie w Rockets to 16,6 pkt i 12,7 zbiórek.

25-letni środkowy (208 cm), mający angolsko-kongijskie korzenie, występował już w seniorskiej kadrze Szwajcarii w eliminacjach ME 2015, a także w juniorskich reprezentacjach tego kraju.



Helweci w sierpniowych prekwalifikacjach do Eurobasketu zmierzą się w grupie z Islandią i Portugalią. Awans do kolejnej fazy wywalczy tylko zwycięzca. Szwajcaria w ME uczestniczyła w odległych czasach - w 1951, 1953 i 1955 roku.

Zdjęcie Clint Capela w akcji / AFP