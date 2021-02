Białoruś pokonała w czwartek Wielką Brytanię 67:57 w eliminacjach ME 2021 koszykarek w Rydze. Oznacza to, że Polska musi w sobotę (godz. 12.30) ponownie pokonać Białoruś i to różnicą 28 punktów, by zająć drugie miejsce w grupie i zachować szanse na awans do finałów.

W środę "Biało-Czerwone" sprawiły sensację i wygrały z faworytem grupy - Białorusią 68:56. Było to pierwsze zwycięstwo Polek w grupie F.



Biało-czerwone uległy dwukrotnie Brytyjkom - 63:75 w listopadzie 2019 w Wałbrzychu oraz 49:77 rok później w "bańce" w Stambule. Białoruś wygrała z wyspiarską reprezentacją w Manchesterze aż 90:59 jeszcze przed pandemią, gdy obowiązywał system "mecz i rewanż".



Brytyjki mają po czterech spotkaniach dwie wygrane i dwie porażki, zaś w małych punktach (różnica koszy) bilans -1. Białoruś ma w trzech spotkaniach dwa zwycięstwa i porażkę oraz bilans koszy +29. Polska ma jedną wygraną i dwie porażki oraz bilans koszy -28, więc każde niższe zwycięstwo nad Białorusią niż 28 pkt nie da jej awansu na drugą pozycję.



W przypadku sobotniego zwycięstwa zespołu prowadzonego przez słowackiego trenera Marosa Kovacika wszystkie zespoły gr. F będą miały bilans 2-2 i o kolejności będzie decydować bilans małych punktów, czyli koszy rzuconych i straconych we wszystkich spotkaniach.



W kwalifikacjach 33 reprezentacje walczą o 14 miejsc. Do ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli. Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w turnieju finałowym.



Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała awansować do dwóch ostatnich finałowych turniejów ME - w 2017 i 2019 roku.



Wynik 3. kolejki gr. F



Białoruś - Wielka Brytania 67:57



do rozegrania:



sobota

Polska- Białoruś (godz. 12.30)



tabela

pkt M Z P kosze

1. Wielka Brytania 6 4 2 2 268:269

2. Białoruś 5 3 2 1 213:184

3. Polska 4 3 1 2 180:208



