El. ME koszykarek. Wynik i tabela grupy F

Reprezentacja Polski koszykarek pokonała Białoruś 68-56 (17-12, 16-13, 13-16, 22-15) w "bańce" w Rydze w swoim przedostatnim meczu eliminacji mistrzostw Europy. To pierwsza wygrana biało-czerwonych, która przedłuża szanse na awans do turnieju finałowego.

Polki zagrają w Rydze jeszcze raz z Białorusią - w sobotę o godz. 12.30. Będzie to ostatni mecz kwalifikacji w gr. F. W czwartek Białorusinki zmierzą się jeszcze z Brytyjkami.

Polki z Brytyjkami przegrały dwa razy - w listopadzie 2019 w Wałbrzychu 63-75 oraz 49-77 w "bańce" w Stambule rok później.

W kwalifikacjach 33 reprezentacje walczą o 14 miejsc. Do ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli. Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w turnieju finałowym.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała awansować do dwóch ostatnich ME - w 2017 i 2019 roku.

Wynik 3. kolejki gr. F

Polska - Białoruś 68-56 (17-12, 16-13, 13-16, 22-15)

mecze pozostałe do rozegrania:

czwartek

Białoruś - Wielka Brytania

sobota

Polska- Białoruś (godz. 12.30)

tabela

pkt M Z P kosze

1. Wielka Brytania 5 3 2 1 211-202

2. Polska 4 3 1 2 180-208

3. Białoruś 3 2 1 1 146-127