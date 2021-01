​El. ME koszykarek. Bez kapitan reprezentacji Martyny Koc w lutowych meczach

Wśród 20 koszykarek powołanych do szerokiej kadry na lutowe mecze eliminacji mistrzostw Europy przez słowackiego trenera reprezentacji Polski Marosa Kovacika nie ma kapitan Martyny Koc. Biało-czerwone dwa mecze z Białorusią (gr. F) rozegrają w "bańce" w Rydze 3-6 lutego.

Koc ma kłopoty zdrowotne. Ostatni mecz ligowy rozegrała 3 stycznia i najprawdopodobniej nie pojawi się na ligowych parkietach w tym miesiącu.



W gronie powołanych jest natomiast naturalizowana Amerykanka Marissa Kastanek, która debiutowała w 2019 r. w pierwszym spotkaniu kwalifikacji w Wałbrzychu z Wielką Brytanią (63:75).



25 stycznia trener Kovacik zawęzi skład do 16 koszykarek. Reprezentacja spotka się 30 stycznia w Warszawie i po przejściu badań na obecność koronawirusa i otrzymaniu negatywnych wyników drużyna poleci 31 stycznia do Rygi. Tam do zespołu dołączy trener Kovacik, który pracuje w Nadieżdzie Orenburg i przyleci do stolicy Łotwy bezpośrednio z Rosji.



W listopadowym okienku kwalifikacji, w Stambule, Kovacik nie prowadził drużyny narodowej, gdyż otrzymał dwa razy pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Szkoleniowiec przechodził chorobę znacznie wcześniej, ale zgodnie z ówczesnym protokołem FIBA nie mógł polecieć do Turcji, gdzie rozegrano turniej w "bańce". Ze względu na pandemię COVID-19 rywalizacja toczy się w zamkniętych, grupowych "bańkach", a nie systemem "mecz i rewanż".



Biało-czerwone występujące w trzyzespołowej gr. F (Wielka Brytania i Białoruś) mają matematyczne szanse na awans do finałów. Do tej pory dwukrotnie uległy czwartej drużynie Eurobasketu 2019 - Wielkiej Brytanii: w Stambule 49:77, zaś w Wałbrzychu 63:75. Biało-czerwone miały także rywalizować nad Bosforem z Białorusią, ale mecz się nie odbył, gdyż w ekipie przeciwniczek stwierdzono w drugim badaniu przed wylotem do Turcji kilkanaście przypadków koronawirusa, w tym osiem u zawodniczek.



Polska wnioskowała o przyznanie walkoweru za nierozegrane spotkanie z Białorusią, ale FIBA nie podjęła takie decyzji. Tym samym biało-czerwone w Rydze zmierzą się z tym zespołem 3 i6 lutego.



Gospodarzami turniejów lutowych są: Lublana (gr. A), Podgorica (gr. B), rosyjski Orenburg (gr. C), Stambuł (gr. D i E), portugalski Matosinhos (gr. G), słowackie Pieszczany (gr. H) oraz Ryga (gr. F i I). Po listopadowym okienku awans wywalczyły Belgijki (gr. G, 4-0), a blisko udziału są liderki grup z kompletem zwycięstw: Słowenki (gr. A, bilans 4-0), Szwedki (gr. B, 3-0), Serbki (gr. E, 4-0).



W kwalifikacjach 33 reprezentacje walczą o 14 miejsc. Do czerwcowych ME z udziałem 16 drużyn awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych ekip z drugich miejsc. Do ich wyłonienia w grupach czterozespołowych nie będą uwzględniane wyniki z ostatnią drużyną w tabeli. Gospodarze Eurobasketu 2021 - Hiszpania i Francja - mają zapewniony udział w turnieju finałowym.



Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała awansować do dwóch ostatnich ME w 2017 i 2019 roku.



Szeroki skład kadry na lutowe mecze eliminacji ME 2021:



rozgrywające: Sylwia Bujniak (DGT AZS Politechnika Gdańska), Weronika Gajda (CCC Polkowice), Marissa Kastanek (VBW Arka Gdynia), Julia Niemojewska (GTK Gdynia), Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia), Agnieszka Skobel (Kangoeroes Mechelen, Belgia), Zuzanna Sklepowicz (Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin), Angelika Stankiewicz (KS Basket 25 Bydgoszcz);



skrzydłowe: Julia Adamowicz (Enea AZS Poznań), Liliana Banaszak (Enea AZS Poznań), Agata Dobrowolska (1KS Ślęza Wrocław), Klaudia Gertchen (CCC Polkowice), Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.), Daria Marciniak (Enea AZS Poznań), Marta Marcinkowska (GTk Gdynia), Klaudia Niedźwiecka (Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin);

środkowe: Karolina Poboży (Pszczółka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin), Amalia Rembiszewska (VBW Arka Gdynia), Kamila Borkowska (GTK Gdynia), Weronika Telenga (CCC Polkowice).