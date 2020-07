Ekstraklasa koszykarzy. Tayson Haws w Treflu Sopot

Tyson Jay Haws został w środę koszykarzem występującego w ekstraklasie Trefla. 25-letni amerykański rozgrywający, który podpisał roczny kontrakt, zamknął skład sopockiego zespołu.

Dla Hawsa, który jest absolwentem Uniwersytu Brighama Younga w Provo w stanie Utah, będzie to pierwszy kontakt z europejską koszykówką. Polskim kibicom może być natomiast znany jego starszy brat Tyler, który w sezonie 2016/2017 występował w Anwilu Włocławek.

- Tyson to dobry organizator gry i skuteczny egzekutor. Świetnie czyta sytuacje na boisku i przewiduje rozwój akcji, co udowadniają statystyki asyst i strat, a także przechwytów. W czasie gry na uczelni brał na siebie odpowiedzialność za decydujące akcje w końcówkach spotkań. Dzięki umiejętnościom gry z piłką i bardzo dobremu rzutowi może z powodzeniem występować na obu pozycjach obwodowych i tak też go widzę w swojej koncepcji. Mam nadzieję, że szybko przystosuje się do warunków europejskich - powiedział cytowany na klubowej stronie trener Trefla Marcin Stefański.

Nowy koszykarz sopockiego zespołu jest mormonem i po ukończeniu 18. roku życia udał się na misję do Francji, gdzie przebywał w latach 2014-2016. Jest także zaangażowany w działalność charytatywnej fundacji Reach the Stars, która wspiera młodych uczniów w Mali.

TJ Haws jest ostatnim zawodnikiem zakontraktowanym przed Trefla. Wcześniej do drużyny dołączyli uczestnicy ubiegłorocznych mistrzostw świata w Chinach Dominik Olejniczak i Karol Gruszecki.

W zespole pozostali bracia Michał i Łukasz Kolendowie, Paweł Leończyk, Witalij Kowalenko, Litwin Martynas Paliukenas, Amerykanin Darious Moten oraz młodzi gracze - Daniel Ziółkowski, Patryk Pułkotycki, Sebastian Rompa, Łukasz Klawa i Hubert Łałak.

Poza Amerykanami Cameronem Ayersem, Naną Foullandem, Carlosem Medlockiem i Jeffem Robersonem z Trefla odeszli zmiennicy - Mikołaj Kurpisz został na rok wypożyczony do HydroTrucka Radom, a Benjamin Didier-Urbaniak przeszedł do Legii Warszawa.

W minioną środę podopieczni trenera Stefańskiego rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu, który ruszy 27 sierpnia. Sopocianie mają w planie osiem meczów kontrolnych - w pierwszym z nich zmierzą się w czwartek w Gdyni z Asseco Arką, a następnie zagrają z Polpharmą Starogard Gdański, Anwilem Włocławek oraz dwukrotnie z Polskim Cukrem Toruń. Wezmą także udział w turnieju Enea Bydgoszcz Cup.

