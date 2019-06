​Ekstraklasa koszykarzy. Tane Spasev trenerem Legii Warszawa na kolejne dwa sezony

Trener koszykarzy Legii Warszawa Tane Spasev przedłużył kontrakt na dwa sezony z opcją przedłużenia o kolejny rok - poinformował w środę stołeczny klub. Macedoński szkoleniowiec pracuje w Legii od listopada 2017 roku. Wówczas zastąpił Piotra Bakuna.

Legia zasadniczą część sezonu 2018/19 zakończyła na ósmym miejscu. W pierwszej rundzie fazy play off dopiero po pięciu spotkaniach musiała uznać wyższość Arki Gdynia.

- Ostatnie rozgrywki pokazały, że idziemy we właściwym kierunku. Zrobiliśmy postęp, a awans do play-off tylko potwierdził naszą dobrą dyspozycję. Kolejny sezon będzie dla nas dużym wyzwaniem. Stawiamy przed sobą ambitne cele i chcemy nadal rozwijać się jako zespół. Praca w Legii daje mi satysfakcję, mamy najmłodszą drużynę w ekstraklasie, robimy sukcesywne postępy i na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa - powiedział Spasev.

- Za nami bardzo udany sezon, który zwieńczyliśmy awansem do fazy play-off po 17 latach przerwy. Trener Tane Spasev to dla Legii najlepszy i naturalny wybór. Czas trwania kontraktu potwierdza, że stawiamy na długofalową współpracę. Szkoleniowiec świetnie rozumie, czym jest Legia i utożsamia się z naszym klubem, co jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy przekonani, że wspólnie wejdziemy na jeszcze wyższy poziom - dodał Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej koszykarskiej Legii Warszawa.