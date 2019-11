Ekstraklasa koszykarzy. Oliver Vidin trenerem Śląska

Oliver Vidin został trenerem grającego w koszykarskiej ekstraklasie Śląska Wrocław. Serb ostatnio pracował w Interze Bratysława. W ekipie "Wojskowych" zastąpi zwolnionego w poprzednim tygodniu Andrzeja Adamka.

Przed przyjściem do Śląska Vidin trenował Inter Bratysława, z którym w sezonie 2016/17 zdobył mistrzostwo Słowacji. Wcześniej Serb prowadził zespoły z Dolnego Kubina i Żyliny, a także pracował z młodzieżowymi reprezentacjami Serbii i Słowacji. Był także szkoleniowcem BC Nokia z Finlandii.

Vidin zastąpi w Śląsku Adamka, który został zwolniony za słabe wyniki. Pod jego wodzą wrocławianie na osiem meczów przegrali pięć, z czego cztery razy we własnej hali. W ostatnim spotkaniu z Anwilem we Włocławku (85:96) 17-krotnych mistrzów Polski poprowadził asystent Adamka Marcin Grygorowicz i nadal pozostanie on przy zespole.

Serb w roli pierwszego trenera "Wojskowych" zadebiutuje 1 grudnia w spotkaniu na własnym boisku ze Startem Lublin.

W sumie w tym sezonie w ekstraklasie koszykarzy doszło do czterech zmian trenerów. Poza Adamkiem prace stracili Jacek Winnicki (BM Slam Stal Ostrów Wlkp.), Marcin Lichtański (Polpharma Starogard Gd.) i Kamil Piechucki (PGE Spójnia Stargard).