Ekstraklasa koszykarzy. Mokros i Garbacz na dłużej w Stali Ostrów

Koszykarzy Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski w najbliższym czasie czekają najważniejsze mecze w tym roku, ale klub myśli już o kolejnym sezonie. W wtorek przedłużono kontrakty z Jakubem Garbaczem i Jarosławem Mokrosem.

Już w najbliższy weekend ostrowianie wystąpią w Final Four Pucharu Europy FIBA, a kilka dni później rozpoczną batalię o mistrzostwo kraju z Eneą Zastalem Zieloną Góra. Klub myśli jednak już nieco dalszej przyszłości i buduje zespół na kolejny sezon. Podczas konferencji prasowej z udziałem władz Stali i miasta poinformowano o przedłużeniu kontraktów Garbacza (na dwa lata) i Mokrosa (na jeden rok).

"Cieszę się, że będę grał w Stali przez kolejny sezon. Jest to klub na wysokim poziomie, z ambicjami i pod względem organizacyjnym jeden z najlepszych w Polsce. Mam nadzieję, że ten sezon zakończymy hucznie, a kolejny będzie jeszcze lepszy" - powiedział Mokros.

Garbacz z kolei przyznał, że w Stali znalazł warunki także do indywidualnego rozwoju.

"Dobrze z żoną czujemy się w Ostrowie, jest to świetne miasto. Chce być najlepszy, chcę się rozwijać, a klub też idzie w tym samym kierunku. Pokazał to ściągając najlepszego trenera, czy zostawiając tak uznanych zawodników jak Jarek Mokros. Ten rok pokazał, że jesteśmy mocni, zagramy w finale ligi i w Final Four Pucharu Europy FIBA" - podkreślił skrzydłowy Stali.

Prezes klubu Bartosz Karasiński przypomniał, że jeden z liderów Amerykanin James Florence ma umowę ważną jeszcze na kolejny sezon.

Prezydent Ostrowa Beata Klimek pogratulowała drużynie awansu do finału mistrzostw Polski. Jej zdaniem sam udział w meczu o złoty medal jest już sukcesem klubu.

"Mocno trzymaliśmy kciuki, niestety pandemia i jej rygory powodują, że nie możemy towarzyszyć w sposób bezpośredni w tych rozgrywkach. Tysiące ostrowian i fanów koszykówki oglądało was i mocno kibicowało. I to przyniosło wspaniałe rezultaty. Cieszę się, że Arena Ostrów stała się także szczęśliwym miejscem, domem drużyny, a także sercem polskiej koszykówki" - powiedziała.

W środę ostrowski zespół poleci do Izraela, gdzie w piątek w półfinale Pucharu Europy FIBA zmierzy się z rumuńską CSM CSU Oradea. Po powrocie do kraju, 28 kwietnia w "bańce" w Ostrowie rozpocznie się finałowa rywalizacja o mistrzostwo kraju.

Marcin Pawlicki