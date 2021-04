Ekstraklasa koszykarzy. Cztery najlepsze drużyny rozpoczynają walkę w "bańce"

Cztery najlepsze drużyny sezonu zasadniczego, zwycięzcy ćwierćfinałów, rozpoczynają we wtorek walkę o medale mistrzostw Polski koszykarzy w "bańce" w Ostrowie Wlkp. Półfinałową rywalizację zainauguruje mecz obrońcy trofeum Zastalu Enea BC Zielona Góra ze Śląskiem Wrocław.

Decyzję o organizacji meczów w jednym miejscu podjęły władze PLK ze względu na sytuację pandemiczną w kraju. Oznacza ona, że lider tabeli po sezonie zasadniczym Zastal oraz druga w tabeli Legia Warszawa, która zmierzy się w półfinale z gospodarzem turnieju - Arged BM Slam Stal (trzecie miejsce w tabeli), straciły przewagę własnego parkietu.

Zdaniem prezesa PLK i PZKosz. Radosława Piesiewicza, hala w Ostrowie Wlkp. będzie terenem neutralnym, ponieważ mecze rozgrywane są bez udziału kibiców. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Wszyscy uczestnicy pokonali rywali w 1/4 finału w stosunku 3-1. Zastal był lepszy od Spójni Stargard, Legia od Kinga Szczecin, Arged Stal od wicemistrza Pszczółki Lublin, a Śląsk od Trefla Sopot.

"Turniej w Ostrowie jest organizowany na wzór +baniek+ FIBA. Uczestnicy będą mieszkać w dwóch hotelach. Zespoły nie będą miały ze sobą kontaktu, obowiązuje zakaz opuszczania hotelu. Jako pierwsi w Ostrowie Wlkp. zameldują się Zastal i Śląsk, potem Legia i nasz zespół. W hali oczywiście będą obowiązywać te same procedury i obostrzenia, co podczas dotychczasowych meczów ligowych" - powiedział PAP prezes ostrowskiego klubu Bartosz Karasiński.

Po półfinałach drużyny opuszczą "bańkę". Koszykarzy Stali wezmą udział w Final Four Pucharu FIBA w Izraelu, a Zastal czeka ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego w Lidze VTB - wyjazd do Kazachstanu. Do Ostrowa Wlkp. ekipy wrócą 27 kwietnia na decydujące mecze o złote i brązowe medale MP. Przed każdym z turniejów w Ostrowie Wlkp. koszykarze będą mieli przeprowadzane testy na Covid-19.

Pary półfinałowe:

Zastal Enea BC Zielona Góra (1. po sezonie zasadniczym, bilans 27-3) - Śląsk Wrocław (4, bilans 20-10)

Mecze: 13, 14, 16 oraz ewentualnie 17 i 19 kwietnia. W sezonie zasadniczym 1-1; Śląsk wygrał w Zielonej Górze 84:80, a Zastal we Wrocławiu 78:58

Legia Warszawa (2, bilans 21-9) - Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (3, bilans 20-10)

Mecze: 14, 15, 17, ewentualnie 18 i 20 kwietnia. W sezonie zasadniczym 1-1; Legia wygrała w Warszawie 89:73, a Stal w Ostrowie Wlkp. 89:81.

