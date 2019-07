Najsłabszy od siedmiu lat sezon występującego w ekstraklasie kobiet Artego Bydgoszcz wymusił zmiany w składzie. W grodzie nad Brdą zatrudniono nową rozgrywającą, są powroty, zespół został także nieco odmłodzony. Niezmiennie szkoleniowcem pozostaje Tomasz Herkt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nadia Comaneci zachwyca 43 lata po historycznym sukcesie. Wideo INTERIA.TV

Bydgoszczanki minionych rozgrywek ligowych nie zapiszą do najbardziej udanych, gdyż po raz pierwszy od sezonu 2011/2012 nie awansowały do półfinału, przegrywając rywalizację play off 1-3 ze Ślęzą Wrocław. By sytuacja ta nie powtórzyła się, władze klubu zdecydowały się na nieco bardziej radykalne zmiany, niż miało to miejsce przez ostatnie kilka lat.

Reklama

Klub opuściły rozgrywająca Julie McBride, serbska środkowa Dragana Stankovic oraz skrzydłowa Agnieszka Szott-Hejmej. Ta ostatnia przeniosła się do Lublina.

Swoje dotychczasowe umowy przedłużyły rzucająca kapitan Elżbieta Międzik oraz środkowa Karolina Poboży.

Nowym kreatorem gry bydgoskiego zespołu została Amerykanka Brianna Kiesel, która poprzednio występowała w Pszczółce Polski-Cukier AZS UMCS Lublin. Przez szkoleniowców wybrana została do pierwszej piątki rundy zasadniczej minionego sezonu. Karierę rozpoczynała w Pittsburgu, a w 2015 roku została wybrana w drafcie WNBA przez zespół Tulsa Shock Dallas Wings. Na europejskich parkietach występowała m.in. w Szwecji i na Węgrzech. W Artego zagra przez najbliższe dwa sezony.

Dwuletnią umowę podpisała Litwinka Laura Svaryte, która do Bydgoszczy przenosi się z sąsiedniego Torunia. 26-letnia koszykarka w minionym sezonie zdobywała 11,5 punktu oraz notowała 10,2 zbiórki na mecz.

Do zespołu prowadzonego przez Herkta powracają dwie zawodniczki. Po rocznej przerwie koszulkę Artego założy ponownie Amerykanka Jennifer O`Neil, która ostatnie rozgrywki spędziła w rosyjskiej ekipie Spartak Widnoje MR. Rok dłużej w Bydgoszczy nie widziano za to Kariny Szybały, która występowała w Ślęzy Wrocław.

Kolejne dwie zawodniczki dołączające do bydgoskiego zespołu to podkoszowa - Amerykanka ze słoweńskim paszportem Shante Evans oraz 29-letnia Ukrainka Kateryna Rymarenko.

Ta pierwsza grała ostatnio we francuskiej ekstraklasie. Tam w zespole Villeneuve d`Ascq notowała średnio 8,8 punktu i 5,6 zbiórki na mecz. Z kolei Rymarenko, to doświadczona skrzydłowa, mająca na koncie mistrzostwo swojego kraju. W Polsce występowała w zespołach z Rybnika, Wrocławia, Poznania, a ostatnio Lublina. Jest ósmą zawodniczką, która zagra w nowym sezonie w Bydgoszczy.

Krzysztof Frydrych