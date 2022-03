Dwukrotna złota medalistka w "dobrej kondycji" w rosyjskim więzieniu

"Byliśmy w stanie sprawdzić jej stan i będziemy nadal ściśle współpracować z jej zespołem prawnym, aby dopilnować, aby była traktowana sprawiedliwie" - dodał w wypowiedzi dla CNN.

Griner, dwukrotna złota medalistka olimpijska, zawodniczka Phoenix Mercury z WNBA i UMMC Jekaterynburg, została aresztowana w lutym na moskiewskim lotnisku i oskarżona przez rosyjskie władze o przemyt znacznych ilości substancji odurzających. - przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Według rosyjskiej agencji prasowej TASS, moskiewski sąd w zeszłym tygodniu przedłużył aresztowanie Griner do 19 maja. Dochodzenie cały czas jest w toku, ale jeszcze nie wyznaczono daty rozprawy.

Do zatrzymania Griner doszło jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy koszykarka wracała z Nowego Jorku do Jekaterynburga po przerwie na mecze reprezentacji w turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw świata