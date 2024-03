Dramatyczne sceny podczas meczu ekstraklasy. Było blisko tragedii

Nie od dziś trwają dyskusje na temat bezpieczeństwa w sporcie. Międzynarodowe federacje robią co w ich mocy, aby zawodnicy biorący udział w zawodach nie musieli narażać swojego życia. Są jednak dyscypliny, w których ryzyko to da się zminimalizować jedynie w małym stopniu. Mowa tu m.in. o wyścigach samochodowych i motocyklowych, snowboardzie, skokach narciarskich, kolarstwie górskim, czy alpinizmie.

Mało kto jednak do grupy najbezpieczniejszych sportów zaliczyłby takie dyscypliny jak m.in. siatkówka, piłka nożna, czy koszykówka. Niestety, nawet podczas tego typu zawodów zdarzają się wypadki, w wyniku których giną nie tylko zawodnicy, ale również kibice, czy dziennikarze. O mały włos na własnej skórze nie przekonała się o tym młoda cheerleaderka.

Cheerleaderka występująca na meczu koszykówki cudem uniknęła śmierci

Do mrożącego krew w żyłach wypadku doszło podczas niedzielnego meczu hiszpańskiej ekstraklasy koszykarzy z udziałem Baskonii Vitoria i Barcelony. Na 46 sekund przed końcem spotkania jedna z drużyn poprosiła o przerwę, a po tym, jak wszyscy zawodnicy opuścili boisko, na parkiet wyszła drużyna cheerleaderek, która miała zapewnić rozrywkę kibicom zasiadającym na trybunach. W trakcie występu grupy tanecznej reflektor oświetlający boisko z sufitu spadł z hukiem na parkiet. I to zaledwie kilka metrów od jednej z tancerek. Mimo tego incydentu cheerleaderki nie przerwały występu i dopiero po jego zakończeniu opuściły boisko. Następnie do akcji wkroczyły służby techniczne, które oczyściły parkiet i umożliwiły dalszą grę koszykarzom. Spotkanie zakończyło się triumfem gospodarzy 103:96.