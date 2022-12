Dramatyczna porażka Legii Warszawa w Lidze Mistrzów

Koszykarze Legii Warszawa przegrali w hali Torwar z Galatasaray NEF Stambuł 76:90 (12:20, 31:18, 16:29, 17:23) w ostatniej, 6. kolejce grupy C Ligi Mistrzów FIBA. Była to piąta porażka wicemistrzów Polski, którzy nie awansowali do drugiego etapu rozgrywek.