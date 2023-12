Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla sportowców. W tym okresie bowiem zawodnicy, bez względu na uprawianą przez nich dyscyplinę, mogą nacieszyć się kilkoma dniami wolnego, aby niedługo później wznowić treningi. Niestety, nie wszyscy w tym roku od razu będą mogli wrócić do przygotowań do dalszych występów na arenach międzynarodowych.