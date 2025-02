Demolka, niezwykły mecz Polski. Zaledwie dwa punkty w jednej kwarcie

Zgodnie z przewidywaniami Polki nie dały Azerkom najmniejszych szans w ostatnich meczu eliminacji do Eurobasketu. Biało-Czerwone rozgromiły dużo niżej notowane rywalki 88:34, choć było to jedynie zwycięstwo na otarcie łez. Po porażce z Litwą w czwartek straciły już szanse na awans. A samo spotkanie w Baku było niezwykłe z jednego powodu: rywalki w pierwszej kwarcie tylko raz trafiły do kosza. Na 13 prób, z których dziewięć było zza łuku.