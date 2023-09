Debiutanci raz jeszcze zaskoczyli. Rekord w liczbie asyst na mistrzostwach świata

Przez ostatnie dni fani basketu raz po raz nie szczędzili pochwał łotewskiej drużynie. Debiutanci na mistrzostwach świata grali bez respektu z drużynami, które regularnie występują na imprezie tej rangi. Łotysze przeszli przez pierwszą i drugą fazę grupową, awansowali do fazy pucharowej i choć nie zdołali zakwalifikować się do czwórki walczącej o medale, to jednak kontynuowali udział w mistrzostwach grając o miejsca 5-8.