Co za wiadomość od Marcina Gortata. Mówi o kolejnym wyzwaniu. I to jakim

Marin Gortat w przeszłości próbował swoich sił w piłce nożnej i lekkoatletyce. Ostatecznie jednak reprezentant Polski skupił się na trenowaniu koszykówki, z którą ma wiele wspomnień. Kariera 40-latka nabrała tempa w 2007 roku. Wówczas trafił do Orlando Magic na Florydzie, a rok później debiutował już w rozgrywkach NBA w spotkaniu przeciwko New York Knights. W latach 2013-2018 nasz rodak był graczem zespołu Washington Wizards . Z koszykówką rozstał się kilka lat temu. Po ogłoszeniu decyzji gwiazdor skupił się na innych obowiązkach.

Marcin Gortat zaskakuje. Podejmie się niezwykłego wyzwania

A to nie koniec wyzwań. Teraz zawodnik planuje przejść szkolenie do sił specjalnych Wojska Polskiego.

"Muszę przebiec trzy kilometry w 12 minut, co jest dość wyczerpujące. Muszę pływać pod wodą 100 m w określonym czasie. To szalone, ale kocham to. Lubię to robić. Ukończyłem też szkolenie dla medyka wojskowego. Jestem teraz certyfikowanym wojskowym medykiem. Więc mogę teraz robić różne rzeczy z igłami i innymi rzeczami" - dodał Polak.