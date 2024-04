Co za emocje w finale walki Polski o igrzyska. Zadecydowała dogrywka

Zakończył się pierwszy z turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w koszykówce 3x3 kobiet. W finale imprezy w Hongkongu reprezentacja Polski przegrała po dogrywce 17:18 z Azerbejdżanem, co oznacza, że będzie musiała poszukać awansu do Paryża poprzez majowy turniej w węgierskim Debreczynie. Azerki dzięki wygranej są już pewne gry w stolicy Francji.