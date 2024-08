Wizyta O'Neale'a w Polsce ma podwójny charakter. Z jednej strony dba on o odpowiednie relacje z fanami i nie pozwala o sobie zapomnieć. Stąd chociażby jego wizyta w hali na Bemowie, w której tego dnia odbywał się koszykarski turniej drużyn U-13. Z drugiej natomiast przybył nad Wisłę w celach typowo biznesowych. Kupił on jedną z popularnych marek obuwniczych, której wybory - zwłaszcza buty sygnowane jego nazwiskiem - będą dostępne na polskim rynku.

Shaq O'Neale w Polsce. Szaleństwo w hali na Bemowie

W hali było głośno, gwarno i wesoło. Fani krzyczeli, śpiewali i tańczyli napędzani przez DJ-a i cheerleaderki. Sam Shaq sprawiał natomiast wrażenie człowieka, który doskonale czuje się w takiej konwencji. Przywitał się z oczekującymi go na środku hali młodymi koszykarzami. Następnie machał też do osób, które szczelnie wypełniły trybuny hali na Bemowie.

Shaquille O’Neal to jedna z największych gwiazd w historii ligi NBA. Na przestrzeni 19 sezonów zdobył cztery mistrzostwa ligi, trzykrotnie wybierany był MVP finałów NBA, w 2000 roku zdobył nagrodę MVP sezonu zasadniczego, a także jest on złotym medalistą Mistrzostw Świata z 1994 roku i mistrzem olimpijskim z 1996 roku. Oprócz kariery koszykarskiej, O’Neal ma na koncie również dokonania na scenie muzycznej - wydał sześć albumów studyjnych, jest też znany jako DJ pod pseudonimem DJ Diesel. Wystąpił też wielu filmach fabularnych i dokumentalnych. Obecnie Shaq występuje w telewizji TNT w programie “Inside the NBA" oraz prowadzi wiele biznesów.