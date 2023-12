Burza pod wpisem Gortata. Poszło o zwolnienie Marka Sierockiego z TVP

Wpis Gortata wywołał burzę. "To twoi koledzy"

Wszystko dlatego, że Gortat jeszcze przed październikowymi wyborami dość jasno opowiadał się po stronie ówczesnej opozycji i namawiał do tego, by odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego teraz internauci wypomnieli mu, że zwolnienie Sierockiego jest po części konsekwencją tego, czego sam chciał.

"To twoi koledzy go wyrzucili", "Tego chciałeś. Czemu nie bijesz brawo?", "Twoi przyszli" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod wpisem Gortata. Większość nie jest godna cytowania, natomiast doskonale obrazuje, jak wielkie emocje cały czas budzi sytuacja związana z TVP i odejściami kolejnych dziennikarzy.