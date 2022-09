Braterski popis w finale! Złoto dla Hiszpanii

Hiszpania pokonała Francję 88:76 w meczu finałowym koszykarskich mistrzostw Europy i po raz czwarty w historii okazała się najlepsza na starym kontynencie.

Pierwsze minuty to koszykarskie szachy i rzuty osobiste - pierwsze punkty z gry zdobył dopiero po 2,5 minutach francuski rozgrywający Evan Fournier. A potem zaczął się koncert hiszpańskich braci Hernangomez - środkowy Willy był bezlitosny pod koszem (10 punktów do przerwy), a rozgrywający Juancho punktował z dystansu - w pierwszej połowie na 7 rzutów trafił 6 (18 punktów), a cała drużyna hiszpańska 9 razy na 15. Przez dłuższą część pierwszej połowy Hiszpanom wychodziło dosłownie wszystko, mimo nietypowej strategii trenera, który trzymał pierwszą piątkę na boisku bez zmian przez początkowe 7,5 minut. Obok braci Hernagomez doskonale grali Usman Gaurba, który błyskotliwie asystował, a gdy Francuzi na chwilę zmniejszyli dystans zaraz skarcił ich z dystansu Dario Brizuela i przewaga koszykarzy Sergio Scariolo sięgnęła ponad 20 punktów Wreszcie koszykarze z Półwyspu Iberyjskiego przestali trafiać, aktywny był wspomniany Fournier (11 punktów do pauzy), który z bardzo trudnej pozycji z narożnika zmniejszył prowadzenie Hiszpanii do 10 punktów - było 47:37 do przerwy.

Francuzi byli na fali co kontynuowali w trzeciej kwarcie, gdy wreszcie włączył się do gry świetny w meczu z Polską Guerschon Yabusele i było już tylko 49:46. Zaraz jednak przypomniał o sobie Willy Hernangomez i Hiszpanie znów wyszli na dwucyfrowe prowadzenie po zdobyciu dziewięciu kolejnych punktów - 58:46. Braciom kroku starał dotrzymać Jaime Fernandez, podczas gdy mniej widoczny był świetny w półfinale Lorenzo Brown. Po drugiej stronie na wyższe obroty wszedł Yabusele, który obsłużył Vincenta Poirier i deficyt francuski był już tylko jednocyfrowy - 57:66. W końcówce przypomniał o sobie Brown i czwarty w historii złoty medal koszykarskich mistrzostw Europy dla Hiszpanii stał się faktem.

Hiszpania - Francja 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

Hiszpania: W. Hernangomez 14, Brown 14, J. Fernandez 13, Pradilla 0, Lopez-Arostegui 0 - J. Hernagomez 27, Diaz 8, R. Fernandez 7, Brizuela 3, Garuba 2, Saiz 0, Parra 0.

Francja: Fournier 23, Yabusele 13, Gobert 6, Tarpey 4, Albicy 1 - Heurtel 16, Okobo 9, Poirier 4, Fall 0, Luwawu - Cabarrot 0.

Końcowa klasyfikacja Eurobasketu 2022

1. Hiszpania

2. Francja

3. Niemcy

4. Polska

5. Grecja

6. Słowenia

7. Finlandia

8. Włochy

9. Serbia

10. Turcja

11. Ukraina

12. Chorwacja

13. Czarnogóra

14. Belgia

15. Litwa

16. Czechy

17. Izrael

18. Bośnia i Hercegowina

19. Estonia

20. Bułgaria

21. Gruzja

22. Holandia

23. Węgry

24. Wielka Brytania

Maciej Słomiński, Interia