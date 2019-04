Boris Diaw szefem klubu Metropolitans 92

Były wielokrotny reprezentant Francji i koszykarz ligi NBA Boris Diaw obejmie funkcję prezydenta klubu ekstraklasy Metropolitans 92 z regionu paryskiego, który w przyszłym sezonie zastąpi występujący w niej obecnie Levallois.

Zdjęcie Boris Diaw /AFP

Jak zapewnił dotychczasowy sternik klubu Jean-Pierre Aubry, objęcie funkcji przez 37-letniego znanego zawodnika, byłego kapitana "Trójkolorowych" i 247-krotnego reprezentanta, nastąpi na przełomie maja i czerwca. Ma to otworzyć nowy etap historii zespołu mocno zadomowionego w ligowej elicie pod nazwą Paris-Levallois, a następnie Levallois Metropolitans.

Istotnym faktem dla jego rozwoju ma być przeprowadzka do Boulogne na mocy porozumienia między dwoma sąsiednimi gminami z zachodnich przedmieść Paryża oraz budowa nowej hali na 5000 widzów, która ma zostać oddana do użytku w 2023 roku.

- Kiedy Boris odbiera telefon, wszystko nabiera wymiaru, jakiego dotychczas nie mieliśmy - powiedział Aubry, który pozostanie członkiem władz klubu i już ogłosił znaczący wzrost jego budżetu.

Zespół Levallois Metropolitans, prowadzony przez trenera Frederica Fauthoux, kolegę Diawa z okresu wspólnej gry w Pau-Orthez, zanim ten wyjechał za ocean, zajmuje 11. miejsce w ekstraklasie, bez szans na awans do play off.

Właśnie w tym podparyskim klubie Diaw zakończył karierę we wrześniu ubiegłego roku. Grał w nim przez jeden sezon po 14 latach występów na parkietach NBA.

Diaw, pochodzący ze sportowej rodziny (matka była jedną z najlepszych koszykarek Francji, a ojciec mistrzem Senegalu w skoku wzwyż), został wybrany z numerem 21. draftu NBA w 2003 r. przez Atlanta Hawks. Potem grał jeszcze w czterech klubach tej ligi, m.in. wywalczył mistrzostwo z San Antonio Spurs w 2014 roku.

Jest mistrzem Europy juniorów do lat 18 z 2000 (w drużynie grał jego przyjaciel, także gwiazdor NBA Tony Parker, a jej kapitanem był Robert Michalski, syn byłego koszykarza Legii Warszawa, Marcina - olimpijczyka z 1980 roku) oraz złotym medalistą ME w zespole seniorów z 2013 roku. Zdobył także srebro Eurobasketu 2011 oraz dwukrotnie brąz ME (2005 i 2015). Wraz "Trójkolorowymi" był także brązowym medalistą mistrzostw świata (2014) oraz dwukrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich (6. miejsca w 2012 i 2016).

Jego kolega z reprezentacji Parker jest właścicielem innego klubu francuskiej ekstraklasy, liderującego obecnie w rozgrywkach ASVEL Lyon-Villeurbanne.