To nie była zbyt udana noc dla Jeremiego Sochana i jego kolegów. San Antonio Spurs kolejny raz w bieżącym sezonie odniosło bolesną porażkę, nie będąc w stanie przeciwstawić się faworyzowanym oponentom. Minionej nocy na drodze "Ostróg" stanęli rozpędzeni Boston Celtics, którzy już od samego startu bieżącej kampanii zgłaszali mistrzowskie aspiracje. Ekipa z Nowej Anglii nie pozostawiła żadnych złudzeń młodej ekipie Gregga Popovicha, pokazując jej, ile brakuje "młodzieńcom", by wejść na odpowiedni poziom czysto koszykarski .

Różnica klas była widoczna już od pierwszej akcji, zwiększając się z każdym kolejnym posiadaniem. Drużyna "Celtów" bezlitośnie wykorzystywała wszelkie potknięcia niedoświadczonych rywali, punktując ich raz za razem. Choć sporą nieskutecznością wykazał się Kristaps Porzingis, to pozostali gracze z Bostonu wzięli grę na swoje barki, rozpoczynając starcie od rezultatu (19:30) .

Druga odsłona była znacznie lepsza w wykonaniu Spurs, którzy ambitnie rzucili się do odrabiania wszelkich strat. Z dobrej strony pokazał się wówczas Jeremy Sochan, który w samej tylko drugiej kwarcie zanotował 9 "oczek". Nie był jednak jedynym graczem z talii Gregga Popovicha, który wyróżniał się bardzo dobrą skutecznością. Swoje dorzucili również Victor Wembanyama, a także Malaki Branham. Ekipa San Antonio trafiała na imponującej skuteczności ponad 61 procent, jednak to nie wystarczyło, by zatrzymać genialnego Jaysona Tatuma.