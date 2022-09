Biden spotka się z rodziną więzionej koszykarki. Wymiana z Rosją już blisko?

Paweł Czechowski Koszykówka

Według informacji podawanych przez agencję Associated Press prezydent USA Joe Biden spotka się w ten piątek z rodziną Brittney Griner, koszykarki skazanej w Rosji na dziewięć lat więzienia za przemyt narkotyków. Jednocześnie polityk ma się widzieć niebawem również z rodziną Paula Whelana, kolejnego obywatela z amerykańskim paszportem więzionego przez Rosjan. Wydaje się, że jest to sygnał mogący świadczyć o tym, że zbliża się wielka wymiana na linii Waszyngton - Moskwa, w którą włączony zostanie sławetny handlarz bronią, Wiktor But. To historia niczym z filmu sensacyjnego.

Zdjęcie Od lewej: Wiktor But, Brittney Griner, Paul Whelan / Mladen ANTONOV, Alexander Zemlianichenko, Nicolas ASFOURI / AFP / POOL / AFP