Białoruś. Sportowcy wzywają do solidarności ze skazaną na areszt koszykarką

Do bojkotu imprez sportowych wezwały Fundacja Solidarności w Sporcie i Stowarzyszenie Wolnych Sportowców (SOS BY) po skazaniu na karę aresztu znanej koszykarki Aleny Leuczenki. Jej koledzy i fani są przekonani, że została niesprawiedliwie zatrzymana za poglądy.

"Do wszystkich sportowców! Natychmiast wstrzymajcie swój udział w zawodach w związku z aresztem dla Aleny Leuczanki" - napisał SOS BY na swoim profilu w Instagramie. "Pełny bojkot aż do zaprzestania nacisków na sportowców. Dość bycia tchórzami, za waszą wolność siedzą w więzieniu gwiazdy sportu, wasi koledzy! Jutro przyjdą i po was - za wasz głos, lajk, za udział w pokojowych protestach" - napisali aktywiści i sportowcy.

Białoruska Fundacja Solidarności Sportowej udziela pomocy osobom poszkodowanym m.in. w związku z udziałem w protestach czy strajkach. Stowarzyszenie SOS BY zrzesza znanych białoruskich sportowców, którzy wystąpili po wyborach przeciwko fałszerstwom i przemocy wobec obywateli. Jego członkowie uczestniczyli też w pokojowych protestach przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Wśród aktywistów stowarzyszenia są piłkarz Wasyl Chamutouski, pływaczka Alaksandra Hierasimienia, siatkarz Artur Udrys, koszykarz Jahor Mieszczarakou i inni.

Prowadzą oni kampanię przeciwko przemocy, wzywają kolegów do aktywności obywatelskiej i niezgadzania się na presję sportowych funkcjonariuszy, którzy próbują uciszyć protest w ich szeregach. Opublikowali niedawno listę urzędników sportowych, którzy ich zdaniem powinni zostać objęci sankcjami.

W swoim środowym apelu sportowi aktywiści zapowiedzieli również, że będą zabiegać o wprowadzenie sankcji wizowych wobec tych urzędników, którzy wywierają naciski na sportowców.

Do międzynarodowych organizacji sportowych zaapelowali o solidarność z Białorusinami poprzez zaprzestanie kontaktu z krajowymi związkami i federacjami.

Leuczanka została w środę skazana na karę 15 dni aresztu za udział "w nielegalnych akcjach masowych".