W piątek w St. Petersburgu miało dojść do konfrontacji koszykarzy Zenita i Barcelony w ramach Euroligi. Już wiadomo, że spotkanie nie odbędzie się w terminie. Hiszpański klub poinformował oficjalnie, że odwołuje wylot do Rosji.

Wszystko wskazuje na to, że do skutku nie dojdzie również zaplanowany na niedzielę mecz CSKA Moskwa - FC Barcelona.

Euroliga. Barcelona reaguje na działania wojenne Rosjan

Decyzja Katalończyków to reakcja na działania wojenne Rosjan, którzy w nocy ze środy na czwartku wkroczyli na teren Ukrainy.

Szefowie Barcelony nie wykluczają rywalizacji z rosyjskimi zespołami. Liczą jednak na przesunięcie terminu spotkań. Wynika to m.in. z obaw o zamknięcie przestrzeni powietrznej, co w najbliższych dniach mogłoby uniemożliwić powrót do Hiszpanii.

Nieoficjalnie wiadomo, że toczą się już na ten temat negocjacje z udziałem przedstawicieli strony rosyjskiej i FIBA Europe.

