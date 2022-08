Austria - Polska w eliminacjach ME koszykarzy. Śledź relację na żywo

Relacja nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5!

Polacy muszą występować w prekwalifikacjach do ME 2025, gdyż nie udało im się zakwalifikować do drugiego etapu eliminacji MŚ 2023. W pierwszej kolejce w grupie E Polacy ulegli w Warszawie Chorwatom 69:72, a Austriacy przegrali na wyjeździe ze Szwajcarami 64:74. Austria po raz ostatni w mistrzostwach Europy koszykarzy grała... 45 lat temu.

Po świetnej pierwszej kwarcie, którą Biało-czerwoni wygrali 17 punktami, trener Igor Miliczić w drugiej kwarcie desygnował na parkiet rezerwy, co skutkowało znaczącym obniżeniem jakości gry naszej drużyny. Pod koniec kwarty i serii błędów oraz strat piłki, Austriacy zniwelowali różnicę do 11 punktów.

Na szczęście na początku trzeciej odsłony Polacy wzięli się ostro do pracy i po 3 minutach Mateusz Ponitka i spółka rzucili 11 punktów, tracąc tylko 3. Trener gospodarzy Amerykanin Chris O'Shea poprosił o czas, bo przewaga naszej drużyny błyskawicznie wzrosła do 21 punktów.

Gospodarze zupełnie się pogubili, a Polacy kontrowali. Po akcji Ponitki 2+1 było już 52:28! Za chwilę wyczyn kolegi skopiował Aleksander Dziewa, a po "trójce" Jarosława Zyskowskiego dystans między druzynami urósł do ponad 30 punktów (60:28).

Festiwal gości trwał w najlepsze. Choć Michał Sokołowski spudłował obydwa osobiste, to za chwilę Marek Michalak trafił za 3 punkty i na niespełna 2 minuty przed końcem 3. kwarty było już 35 "oczek" przewagi.

Aaron Cel zagrał w niedzielę po raz 100. w drużynie narodowej. W spotkaniu nie wystąpili najlepszy austriacki koszykarz, środkowy Jakob Poeltl z San Antonio Spurs oraz od czerwca jego kolega klubowy Jeremy Sochan - wybrany przez Spurs w drafcie z numerem 9. Władze klubu San Antonio nie dały "zielonego światła" na ich udział w spotkaniach o europejską stawkę.

Kolejne mecze w tej fazie Polacy rozegrają 10 listopada ze Szwajcarią u siebie, 13 listopada z Chorwacją na wyjeździe oraz 23 lutego 2023 r. z Austrią u siebie i trzy dni później ze Szwajcarią (wyjazd). Awans do właściwych eliminacji Eurobasketu 2025, które ruszą w listopadzie 2023 roku, wywalczą tylko zwycięzcy czterech grup. Pozostałe 12 zespołów w sierpniu 2023 powalczy o ostatnie cztery przepustki do dalszych gier.

Już w piątek Biało-czerwoni zaczynają udział w Eurobaskecie 2022, przeniesionym z ubiegłego roku ze względu na pandemię. W grupie D w Pradze (2-9 września) rywalizować będą z gospodarzem turnieju Czechami oraz Finlandią, Izraelem, Holandią i Serbią.

Austria - Polska 28:63 (8:25, 17:11, 3:27)

Polska: Ponitka, Dziewa, Sokołowski, Balcerowski, Michalak, Slaughter, Olejniczak, Garbacz, Schenk, Zyskowski, Cel, Kolenda. Trener Igor Miliczić.