Anwil z Pucharem Europy FIBA. Przed meczem polski klub miał duży problem

- To ogromne zwycięstwo dla nas, całego klubu i dla całej polskiej koszykówki - powiedział Kamil Łączyński , kapitan Anwilu, na antenie Polsatu Sport Extra.

- Dla naszej koszykówki to są rozgrywki, w których można rywalizować z każdym. Mam nadzieję, ze będziemy jeszcze widoczni w innych europejskich pucharach - dodał.