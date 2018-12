Koszykarze Anwilu Włocławek zmierzą się we wtorek w Rosji z Niżnym Nowogrodem w 9. kolejce grupy A Ligi Mistrzów FIBA. To ważny mecz dla obydwu ekip, które mają identyczny bilans 4-4. Przygodę z międzynarodową rywalizacją kończy natomiast Asseco Arka Gdynia.

Zdjęcie Anwil Włocławek /PAP/Tytus Żmijewski /PAP



Zajmujący ostatnie miejsce w tabeli grupy B z bilansem zwycięstw i porażek 1-8 zmierzą się w ostatniej, 10. kolejce z CSP Limoges (bilans 3-6). Francuska drużyna jest jedyną, z którą podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza wygrali w tym sezonie (87:78).



Anwil w pierwszym meczu LM z Niżnym Nowogrodem przegrał na własnym parkiecie 82:93. Najlepszym graczem rywali jest amerykański rozgrywający Kendrick Perry - średnio 15,0 pkt, 4,4 zbiórek i tyleż asyst.



W składzie zespołu z Włocławka ponownie zabraknie podstawowego rozgrywającego Kamila Łączyńskiego, który przeszedł operację biodra i będzie do końca grudnia skupia się na rehabilitacji. W ostatniej kolejce mistrz Polski pokonał BC Ventspils 84:71. Zespół z Rosji z kolei sprawił niespodziankę, pokonując we Włoszech wicelidera tabeli Sidigas Avellino aż 92:71.



Zawodniczki mistrza kraju CCC Polkowice, po bardzo wysokiej wygranej w ostatniej kolejce z Euroligi Nadieżdą Orenburg (70:36) oraz ligowej rywalizacji z Wisłą CanPack Kraków (82:70), czeka trudny pojedynek w Pradze z ZVVZ USK. Mistrzynie Czech to wiceliderki grupy A z bilansem 5-1. Polkowiczanki zajmują czwartą lokatę i mają o jedno zwycięstwo mniej.



W Zjednoczonej Lidze VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra w sobotę podejmie Lokomotiw Kubań Krasnodar, z reprezentantem Polski Mateuszem Ponitką w składzie. Będzie to dziewiąty pojedynek podopiecznych trenera Igora Jovovica w tych rozgrywkach.



Klub z Rosji zajmuje piąte miejsce w tabeli z bilansem sześciu zwycięstw i czterech porażek. Stelmet, który wygrał dwa z ośmiu meczów (12. pozycja na 14 drużyn), po raz ostatni cieszył się ze zwycięstwa 3 listopada (z Niżnym Nowogrodem) i tym razem nie jest faworytem.



Wszystkie cztery drużyny walczące w Pucharze Europy koszykarek: Wisła, Artego Bydgoszcz, Energa Toruń i InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. zagrają już w nowym roku w fazie play off.



Kalendarz meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:



18 grudnia, wtorek



Liga Mistrzów FIBA, 8. kolejka



Niżny Nowogród - Anwil Włocławek (gr. A, godz. 17.00)

Reklama



19 grudnia, środa



Puchar Europy FIBA, 10., ostatnia kolejka



CSP Limoges - Asseco Arka Gdynia (gr. B, godz. 20.30)



Euroliga, 7. kolejka



ZVVZ USK Praga - CCC Polkowice (gr. A, godz. 19.00)



22 grudnia, sobota