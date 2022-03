Jedna z najlepszych koszykarek WNBA i reprezentacji USA trafiła do aresztu po tym, jak podczas kontroli w jej bagażu odkryto wkłady do e-papierosów, które miały zawierać płyn z olejkiem haszyszowym. Za posiadanie narkotyków grozi - według służby celnej - od pięciu do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania środkowej doszło jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy koszykarka wracała z Nowego Jorku do Jekaterynburga po przerwie na mecze reprezentacji w turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw świata. Wysiłki amerykańskich służb konsularnych i dyplomatycznych na razie nie dały efektów, a w czwartek rosyjskie agencje poinformowały, że sąd okręgowy w Chimkach przedłużył jej areszt do 19 maja.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ukraina fetuje zdobycia mistrzostwa świata w Łodzi. Wideo INTERIA.TV

Początkowo nazwiska zatrzymanej nie ujawniono, ale zrobiły to rosyjskie media. 31-latka barwy UMMC Jekaterynburg reprezentuje od 2015 roku. W tym czasie z uralskim zespołem czterokrotnie (2016, 2018-19, 2021) triumfowała w Eurolidze.

W 2014 roku z Phoenix Mercury została mistrzynią WNBA. Po zatrzymaniu klub ten wydał oświadczenie, w którym napisał, że nieustannie monitoruje jej sytuację w Rosji i nie ustaje w wysiłkach, by mogła bezpiecznie wrócić do domu.

Griner to mistrzyni olimpijska z 2016 i 2021 r., także mistrzyni ligi akademickiej NCAA z 2012 roku.

Czytaj też: Stephen Curry z kontuzją po poważnym faulu. Mocna kłótnia na parkiecie

pp/ olga/ cegl/