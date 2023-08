Amerykanie zaczęli MŚ od zwycięstwa. Serbia mocna nawet bez Jokicia

W sobotę zaczęto rywalizację w grupach B, C, F i G. Jak to zwykle bywa, kibiców szczególnie ciekawił mecz Amerykanów, nawet jeśli tegoroczny skład nie jest tak mocny, jak mógłby być, gdyby w kadrze były wszystkie gwiazdy. W Manili Nowa Zelandia potrafiła postawić się faworytom jedynie w pierwszej kwarcie, po której było tylko 19:18. W dalszych częściach spotkania przewaga Amerykanów systematycznie rosła i mecz skończył się wynikiem 99:72. Do wygranej Amerykanów poprowadził Paolo Banchero, który zdobył 21 punktów i miał 4 zbiórki, w tym 2 w ataku.