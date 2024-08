Amerykanie drżeli o olimpijskie złoto. Wielkie emocje w hicie z Francją

Amerykańska reprezentacja koszykarzy do Paryża na igrzyska olimpijskie przyjechała oczywiście po to, aby wrócić do domu ze złotymi medalami. Każde inne rozstrzygnięcie turnieju koszykarskiego traktowane byłoby za wielką sensację. Typowanie każdego innego końcowego rozstrzygnięcia, niż triumf USA było absolutnym szaleństwem.