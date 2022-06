Ambasador USA: Będziemy bronić każdego centymetra Polski

Brzeziński był specjalnym gościem wydarzenia. Kiedy został poproszony o głos, powiedział wiele ważnych słów. - Ameryka jest z wami. 12600 amerykańskich żołnierzy jest w Polsce. Nigdy nie było tylu anglojęzycznych żołnierzy, by bronić innego kraju. Jestem tu od pięciu miesięcy i inspirujecie mnie waszą odwagą i gościnnością - podkreślał. - Jestem dumny, że mogę być między wami.

Mówił też o tym, jak Polska otworzyła się na Ukraińców. - Szwecja podkreślała, że do tego kraju przez 20 lat przyjęto milion uchodźców. Wy przez trzy miesiące przyjęliście cztery miliony. Nigdy nie było jeszcze takiego kraju jak Polska. Wysoko zawiesiliście poprzeczkę. Jesteście dla wszystkich przykładem - podkreślał Brzeziński.

Zapewnił też, że Sany Zjednoczone są i będą sojusznikiem Polski. - Mówię to za pozwoleniem prezydenta Joe Bidena Staniemy z wami ramię w ramię. Będziemy bronić każdego centymetra polskiej ziemi. To co teraz dzieje się w Polsce będzie miało ważne konsekwencja dla przyszłych pokoleń. Za naszą i waszą wonność. Dziękuje z całego serca - dodał Brzeziński.