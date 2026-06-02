Ależ dramaturgia w Warszawie. Dogrywka w meczu Polaków, zadecydował rzut za dwa punkty

W poniedziałek 1 czerwca rozpoczęła się dziesiąta edycja mistrzostw świata w koszykówce 3x3 mężczyzn. Te odbywają się w Warszawie, a konkretnie na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Biało-Czerwoni swoje pierwsze mecze zaplanowane mieli na kolejny dzień, a więc wtorek 2 czerwca.

Polacy wyszli na parkiet już pod wieczór. Debiutanckim meczem naszych koszykarzy w tej imprezie było starcie z groźnymi Mongołami. Niestety turniej nie rozpoczął się dla Polaków zbyt korzystnie. Mecz z Mongolią zakończył się bowiem przed czasem, a z wygranej cieszyli się goście, którzy zatriumfowali 21:19.

Polacy zamknęli dzień w Warszawie. Nieudana dogrywka

Biało-Czerwoni po niespełna dwóch godzinach dostali szansę na poprawę nastrojów swoich, a także kibiców. W ostatnim wtorkowym meczu Polacy mierzyli się z Łotyszami, którzy tego samego dnia przegrali z USA. Dla obu zespołów był to więc mecz o wyjątkowo dużej randze.

Polacy zaczęli naprawdę nieźle, wychodząc na kilkupunktowe prowadzenie. Co więcej, rywale dużo faulowali. Niestety ten obraz szybko zaczął się zmieniać. Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry nasi koszykarze przegrywali już aż 9:14. Przewaga Łotyszy była bardzo niebezpieczna.

Na trzy minuty przed końcem Polakom udało się dogonić rywali przy wyniku 15:15. Od tego momentu obie ekipy straciły nieco na skuteczności. Ostatecznie po 10 minutach gry na tablicy wyników widniał rezultat 20:20, a to oznaczało dogrywkę. W tej dwa punkty na wagę wygranej zdobyli Łotysze.

Mecz Polska - Mongoli w MŚ 2026 w Warszawie Anita Walczewska East News





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