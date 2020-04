Koszykarze Unicai Malaga, w tym reprezentant Polski Adam Waczyński, oraz sztab trenerski zgodzili się na obniżkę kontraktów w związku z zawieszeniem rozgrywek ligi ACB z powodu pandemii koronawirusa.

Jeśli zawieszone 11 marca rozgrywki ligowe oraz Pucharu Europy (Malaga dotarła do ćwierćfinału, w którym jej rywalem ma być Reyer Wenecja) zostaną wznowione, to wszyscy zawodnicy i trenerzy zrezygnują z 10 procent sum zagwarantowanych w kontraktach. Jeśli sezon nie zostanie dokończony, to wysokość obniżek wyniesie 17,5 proc. - poinformował dziennik "Marca".



Jednomyślną decyzją 18 klubów przerwa w rozgrywkach z powodu pandemii koronawirusa została przedłużona co najmniej do 24 kwietnia. W Hiszpanii jest obecnie najwięcej w Europie przypadków SARS-CoV-2 - ponad 195 tysięcy. Liczba zmarłych to ponad 20 450 osób.

Zdjęcie Adam Waczyński / AFP