A jednak, arabski klub krok od europejskich pucharów. W grze miliony euro

Kraje arabskie coraz śmielej rozpychają się w światowym sporcie. Na Bliskim Wschodzie regularnie odbywają się najważniejsze imprezy w przeróżnych dyscyplinach, a zawodnicy przenoszą się nad Zatokę Perską, aby zarabiać tam bajeczne sumy. Na tym jednak szejkowie nie chcą się zatrzymać. Zdają sobie bowiem sprawę, że – przynajmniej na razie – centrum sportu wciąż leży na Zachodzie. Chcą więc… dołączyć do europejskich pucharów. Wygląda na to, że wkrótce może się to stać faktem.