3,5 sekundy do końca, Polki szukały "złotego" strzału. Emocje do końca

Czeszki miały niemal pół godziny więcej na regenerację, bo inaugurowały turniej o godzinie 18:30 (przegrały z Holandią), a Polki o 18:55 (wygrały 20:10 z Madagaskarem).

Już w pierwszych 30 sekundach nasze południowe sąsiadki trafiły dwukrotnie do kosza i zrobiło się 0:2. Klaudia Gertchen rzutem za dwa wyrównała, ale rywalki nie odpuszczały. Grały bardzo agresywnie w obronie i wypracowały sobie trzypunktową przewagę. Dobre sekundy "Biało-Czerwonych" doprowadziły do częściowej redukcji, po 3 minutach na tablicy świetlnej widniał wynik 4:5.

Czujność Aleksandry Zięmborskiej pod koszem doprowadziła do wyrównania. W dalszej części spotkania gra Czech zaczęła się komplikować. Przestały być skuteczne z kilku metrów, fatalnie rzucały zza łuku. A nasze zawodniczki się rozkręcały. Najpierw Zięmborska, potem Gerchen trafiły z najbliższej odległości i było 10:6.

Niestety Czeszki jednak trzymały kontakt. Zaczęły im wpadać "dwójki", najpierw na 10:8, chwilę później na 12:13, szalała Karolina Sotołowa. W tym drugim przypadku była minuta i 29 sekund do końca. Najpierw Gertchen, potem Anna Pawłowska spudłowały zza łuku. Gra przestała się "kleić", Zięmborska zanotowała łatwą stratę, a Pawłowska pozwoliła sobie odebrać piłkę za linią 6,75 metra.

Niedługo przed końcową syreną Czeszki zrobiły dobrą dwójkową akcję pod koszem na 12:14. Niepilnowana Gertchen mogła błyskawicznie doprowadzić do remisu, ale mimo tej idealnej pozycji trafiła w obręcz. Na 3,5 sekundy do końca "Biało-Czerwone" miały przerwę, dopracowywały ustalenia ostatniej akcji, w której szukały "dwójki", która dałaby dogrywkę. Pawłowska nie znalazła się w idealnej pozycji rzutowej, ale nie miała już wyjścia. Musiała ryzykować. Nie udało się trafić i spotkanie zakończyło się porażką 12:14.

- Szkoda, że nie wpadały proste "dwójki". Taka jest koszykówka 3x3, każdy z każdym może wygrać - skomentowała na gorąco Gertchen przed kamerą TVP Sport.

Pierwszy dzień turnieju zamkną dwa starcia męskie - Australii z Austrią i Hiszpanii z Serbią.

Kolejne mecze Polek w środę - o 18:55 z Azerbejdżanem, a o 20:45 z Holandią.

Klaudia Gertchen (z piłką)

