U 12 koszykarzy drużyny Melbourne United potwierdzono zakażenie koronawirusem, co spowodowało przerwanie treningów nie tylko tej ekipy, ale i drugiego zespołu South East Melbourne Phoenix. Obydwie drużyny trenują bowiem w tych samych obiektach.

Zawodnicy i członkowie sztabów zostali poddani kwarantannie.

Władze ligi NBL wprowadziły szybko odpowiednie procedury przewidziane w takiej sytuacji, choć obecnie trwa przerwa w rozgrywkach. Nowy sezon ma się rozpocząć na przełomie listopada i grudnia.



W minionym sezonie, przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii koronawirusa, władze ligi NBL były krytykowane za zbyt późne przerwanie rozgrywek. Uczyniły to dopiero przy stanie 2-1 w finale dla Perth Wildcats. Przyznały następnie mistrzostwo drużynie z Perth, mimo że to zespół z Sydney Kings był liderem tabeli od początku do końca sezonu zasadniczego.



W związku z dalszym wzrostem zakażeń koronawirusem w stanie Wiktoria jego premier Daniel Andrews wprowadził "stan katastrofy" i godzinę policyjną w Melbourne.



Jak tłumaczył, "stan katastrofy" da policji większe uprawnienia. Już w niedzielę władze stanu Wiktoria zapowiadały wprowadzenie godziny policyjnej, obowiązującej od godz. 20 do godz. 5, oraz ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi.



Andrewszapowiedział, że drugi najludniejszy stan Australii zamknie sklepy detaliczne, ograniczy działalność branży budowlanej i produkcji w Melbourne, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.



Jednocześnie zapewnił mieszkańców, że supermarkety i sklepy z artykułami spożywczymi nie zostaną objęte dodatkowymi ograniczeniami.