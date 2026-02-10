Wystarczył moment i zaczęła się awantura, dantejskie sceny w trakcie meczu. Sędziowie nie nadążali z karami

Noc z 9 na 10 lutego według czasu środkowoeuropejskiego przyniosła nam aż 10 rywalizacji w ramach NBA. Część z nich była naprawdę zacięta, jak mecz Warriors z Grizzlies (114:113), a część dosyć jednostronna, jak chociażby w przypadku spotkania Pelicans - Kings (120:94). Najmocniej "wyróżniło się" jednak starcie Charlotte Hornets z Detroit Pistons.

Współzawodnictwo rozegrane w Karolinie Północnej zakończyło się wynikiem korzystnym dla "Tłoków", które zwyciężyły 110:104, a prawdziwym asem okazał się tu Cade Cunningham, który nie tylko zdobył najwięcej punktów ze wszystkich koszykarzy (33), ale był też blisko triple-double, mając na swym koncie również dziewięć zbiórek i siedem asyst. Po końcowej syrenie jednak to nie o statystykach mówiło się w tym przypadku najwięcej.

Wielka przepychanka w trakcie meczu Hornets - Pistons. Czterech zawodników wyrzuconych z boiska

Wszystko z powodu wielkiej awantury, do jakiej doszło w trzeciej kwarcie. Zaczęło się tu od faulu Moussy Diabate na Jalenie Durenie, po czym obaj panowie stanęli do siebie oko w oko. Zdenerwowany Duren ostatecznie położył dłoń na twarzy rywala i go odepchnął, a potem... puściły już wszelkie hamulce.

Rozwiń

Doszło do ogromnej przepychanki na parkiecie, która zakończyła się łącznie czterema wykluczeniami - oprócz Diabate i Durena plac gry musieli opuścić również Miles Bridges oraz Isaiah Stewart (szczególnie aktywni w całym tym chaosie), a więc w kwestii kar doszło do swoistego remisu 2:2.

Warto nadmienić, że potem wykluczony ze spotkania został także Charles Lee, trener "Szerszeni", ale to nie miało już nic wspólnego z opisywanym wyżej zamieszaniem. W takich warunkach Hornets jednak bez dwóch zdań trudno było doścignąć przeciwników...

NBA. Najbliższej nocy do akcji ruszą Spurs. Co dalej z Sochanem?

Kolejne spotkania spod znaku NBA już w nocy z wtorku na środę - a w planie jest tu m.in. potyczka Los Angeles Lakers i San Antonio Spurs, drużyny Jeremy'ego Sochana. Warto zwrócić uwagę na ten mecz pod kątem sytuacji Polaka - ten nie został wytransferowany przed zakończeniem ostatniego okienka i zapowiada się na razie na to, że z "Ostrogami" będzie związany co najmniej do lata. Dobrze by było więc, aby zbierał jak najwięcej minut w barwach SAS, co ostatnio jest dla 22-latka dosyć trudne...

Jeremy Sochan Rob Gray East News

NBA AFP

NBA AFP

Energa Czarni Słupsk - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport