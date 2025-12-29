Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wszyscy słyszeli, co LeBron miał do powiedzenia o Gortacie. Padły niecenzuralne słowa

Oprac.: Igor Szarek

LeBron James nie raz miał okazję stawać w szranki z Marcinem Gortatem. Obaj panowie przez długie lata równolegle grali bowiem w najlepszej koszykarskiej lidze świata - NBA. Po latach amerykański gwiazdor popisał się też bardzo dobrą znajomością swojego rywala z kraju nad Wisłą. Wystarczyło mu bowiem kilka sekund, aby podczas jednego z podcastów rozpoznać popisowe zagranie "Polskiego Młota".

Dwóch koszykarzy podczas meczu – po lewej stronie sportowiec w koszulce Washington Wizards z otwartymi ustami, po prawej zawodnik w stroju Los Angeles Lakers z ręką przy czole jakby wyrażał frustrację.
Marcin Grotat i LeBron JamesPATRICK SMITH/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP / KATELYN MULCAHY/Getty AFP/East NewsEast News/AFP

LeBron James to gracz, który całkowicie zrewolucjonizował światową koszykówkę. Już jego wejściu do ligi NBA towarzyszyła niecodzienna otoczka, zapowiadająca świetlaną przyszłość młodego chłopaka z Akron. Naturalną koleją rzeczy było wybranie LeBrona z "1" numerem draftu z 2003 roku. Trafił on wówczas do Cleveland Cavaliers, a więc drużyny ze swojego rodzinnego stanu Ohio.

W tym roku amerykański koszykarz rozpoczął swój 23. sezon, co stanowi niezaprzeczalny rekord NBA. Dodatkowo LeBron James dzierży również tytuł najlepszego punktującego w historii ligi. Jako jedyny zdołał przekroczyć barierę 40 000 punktów w karierze. Na dzień dzisiejszy (29.12.2025), licznik "oczek" zdobytych przez LeBrona zatrzymał się na 42 471. 40-latek ma również w swojej bogatej kolekcji 4 mistrzostwa NBA (2012, 2013, 2016, 2020).

Z racji na swoją długowieczność, nie raz LeBron James miał okazję mierzyć się z legendą polskiego basketu - Marcinem Gortatem. "Polski Młot", jak zwykło się nazywać łodzianina, spędził bowiem 12 lat na parkietach NBA, stając się m.in. ważnym elementem rotacji klubu ze stolicy USA - Washington Wizards. Gortat był wyróżniającym się graczem, choć nigdy nie osiągnął on statusu niekwestionowanego supergwiazdora NBA. Mimo to LeBron jakiś czas temu popisał się doskonałą znajomością popisowego zagrania koszykarza z kraju nad Wisłą.

LeBron potrzebował tylko kilku sekund. Od razu zaczął mówić o zagraniu Gortata

Marcin Gortat zasłynął w USA głównie dzięki ponadprzeciętnej umiejętności stawiania zasłon. Ten ważny element gry ofensywnej "Polski Młot" opanował do perfekcji. Popisowym numerem Polaka był dość specyficzny wariant zagrania, nazywany od jego nazwiska "Zasłoną Gortata". Polegała ona na utorowaniu drogi do kosza zawodnikowi obwodowemu poprzez postawienie zasłony. Następnie stawiający zbiega pod obręcz w celu blokowania wysokiego defensora, który w "trumnie" przygotowuje się do zatrzymania gracza z piłką.

"Zasłona Gortata" sprawdza się idealnie, kiedy gracz przy piłce jest zwinny oraz atletyczny. Takim zawodnikiem niewątpliwie był John Wall, a więc wieloletni kolega z drużyny łodzianina. Panowie bardzo często stosowali ten wariant wykańczania akcji, dzięki czemu Wall mógł w pełni wykorzystywać swoje fizyczne walory. Zasłona ta jest jednak bardzo ciężka do wykonania, bowiem późniejsza obrona wysokiego zawodnika odbywa się zazwyczaj na pograniczu przepisów.

W podcaście "Mind The Game" były koszykarz (obecnie trener Los Angeles Lakers) J.J. Redick postanowił zapytać LeBrona Jamesa o zagranie, po którym i on nie raz zdobywał swoje punkty. Supergwiazdor nie zawahał się ani chwili. Na jego twarzy momentalnie pojawił się uśmiech, a z ust szybko wypłynęły niecenzuralne słowa.

Ta pi****ona zasłona Gortata! Jeśli wykonasz ją w odpowiednim momencie, to jest to akcja niemożliwa do zatrzymania. Trafiłem w ten sposób kilka razy w meczu z Bucks. Wszyscy teraz uczą tego zagrania w NBA
LeBron James

Sam J.J Redick poznał tajniki tego zagrania, kiedy to za czasów gry w Orlando Magic dzielił szatnię z Gortatem. Polak wytłumaczył mu wówczas, że zagranie to polega w głównej mierze na dostrzeganiu i czytaniu pewnych kątów na boisku. To właśnie ta umiejętność pozwoliła Gortatowi zapisać swoje nazwisko na kartach historii amerykańskiej ligi NBA.

Jerrick Harding w barwach reprezentacji Polski
Koszykówka

Jerrick Harding, nowy gracz kadry: Zanurzyć się w polskiej kulturze. To mój obowiązek!

Karol Wasiek
Karol Wasiek
Brodaty mężczyzna w czarnej koszulce trzyma ręce na głowie, na jego piersi widoczny medal. W tle zamazane postacie, w tym dziecko w okularach i duża maskotka.
Marcin GortatPiotr Kamionka/REPORTEREast News
LeBron James
LeBron JamesJARED C. TILTONGETTY IMAGES NORTH AMERICAAFPAFP
Zawodnik w białym stroju próbuje odzyskać piłkę, zbliżając się do parkietu, podczas gdy dwaj koszykarze w czerwonych strojach rywalizują z nim fizycznie, a jeden z nich blokuje przeciwnika, trzecia postać z czerwonej drużyny podnosi rękę w geście obrony
Marcin Gortat próbujący utorować drogę do kosza. Przy piłce John WallAPEast News
