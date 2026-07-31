Wrze wokół Sochana, ważą się losy Polaka w NBA. Głośno o jednym scenariuszu
Kariera Jeremy'ego Sochana weszła ostatnio w różne niezwykłe zakręty - Polak w lutym rozstał się z ekipą San Antonio Spurs, po czym przeszedł do New York Knicks i właśnie z tą ekipą wywalczył tytuł NBA. Po sezonie jego umowa z NYK jednak wygasła, a zawodnik stanął przed istotną decyzją dotyczącą swej sportowej przyszłości. Na szczęście 23-latek na brak zainteresowania narzekać nie może.
Pozycja Jeremy'ego Sochana w ekipie San Antonio Spurs od kiedy legendarnego Gregga Popovicha w roli menedżera zespołu zastąpił Mitch Johnson zaczęła drastycznie maleć - aż w końcu nadszedł moment w którym stało się jasne, że Polak dłużej miejsca wśród "Ostróg" nie zabawi.
Ostatecznie rozstał się on z SAS w lutym, a niedługo potem dołączył do New York Knicks, gdzie też nie grał pierwszych skrzypiec, ale koniec końców... sięgnął z drużyną z "Wielkiego Jabłka" po tytuł mistrzowski.
Wraz z końcem kampanii 25/26 kontrakt Sochana jednak wygasł i na ten moment nie zapowiada się na to, by na stole czekała na niego nowa umowa od Knicks. Kwestia jego dalszej przyszłości w NBA stanowi wielką niewiadomą, natomiast... na horyzoncie pojawiła się pewna ciekawa opcja.
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Gdzie zagra Sochan w nowym sezonie? Jest zainteresowanie ze strony jednego z klubów NBA
Brett Siegel z portalu "ClutchPoints" w powiązanym z serwisem podcaście "ClutchScoops" ujawnił, że reprezentant Polski znalazł się w orbicie zainteresowań Minnesota Timberwolves.
"Wciąż mają wolne miejsce w składzie do obsadzenia" - zaznaczał Siegel podając, że oprócz Sochana "Leśne Wilki" wzięły też Trendona Watforda, ostatnio związanego z Philadelphią 76ers. Warto jednak zaznaczyć, że w obu przypadkach Timberwolves myślą tu o nabytku kogoś na ławkę, a nie nominalnego członka pierwszej piątki..
Zespół z Minneapolis ma wciąż przestrzeń na takie wzmocnienie po tym, jak nie udało się mu pozyskać LeBrona Jamesa - ten po latach spędzonych w Lakers wybrał ostatecznie wspominanych już "Sixers".
Minnesota Timberwolves poprzedni sezon zakończyli na półfinale Konferencji Zachodniej, a ich pogromcami byli... San Antonio Spurs. "Leśne Wilki" od sezonu 21/22 regularnie, co roku, meldują się w play-offach.