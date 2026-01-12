Wróciła zmora Sochana, złe wieści ws. Polaka. Porażka Spurs to nie wszystko

Jeremy Sochan wszedł w sezon 2025/2026 nieco później niż reszta jego kolegów z San Antonio Spurs z uwagi na kontuzję, natomiast gdy wrócił do pełni sił wszystko zaczęło wyglądać raczej standardowo - reprezentant Polski regularnie pojawiał się na parkiecie, przeważnie zaliczając po przynajmniej kilkanaście minut w grze.

Nie były to takie liczby jak jeszcze w końcówce poprzedniej kampanii, ale istotna tu była systematyczność, której ostatecznie zabrakło w połowie grudnia - to właśnie wówczas 22-latek po raz pierwszy na dłużej wypadł z rotacji i takie okresy zaczęły się zdarzać niestety dosyć często.

Jeremy Sochan wrócił na ławkę. Spurs minimalnie ulegli Timberwolves

Wraz z początkiem nowego roku Sochan znów zaczął dostawać szanse na grę - wystąpił przeciwko Grizzlies, Lakers i Celtics, ale niestety okazało się to zjawiskiem krótkotrwałym. Trener Mitch Johnson znów posadził zawodnika na ławce na mecz z Minnesota Timberwolves i nie wprowadził go do zmagań nawet na minutę, co znowu pozwala zadać sobie pytanie, czy Jeremy Sochan przy pierwszej możliwej okazji nie powinien zmienić środowiska.

Samo starcie Spurs - Timberwolves okazało się w ogólnym rozrachunku naprawdę zacięte - "Leśne Wilki" zatriumfowały tu różnicą zaledwie jednego punktu, 104:103, a najlepiej punktującym graczem był - bez niespodzianki - gwiazdor SAS Victor Wembanyama. Na uwagę zasługuje jednak również double-double jego kolegi z zespołu Juliana Champagnie (14 pkt, 10 zb), z kolei w ekipie z Minnesoty w podobny sposób popisał się Naz Reid (17 pkt, 11 zbiórek).

NBA. Hit ligi, Spurs zmierzą się z Oklahoma City Thunder

Spurs swój kolejny mecz rozegrają 14 stycznia o godz. 02.00 czasu polskiego, mierząc się wówczas z Oklahoma City Thunder, a więc obrońcami tytułu mistrzowskiego. Będzie to potyczka na samym szczycie Konferencji Zachodniej NBA, bowiem OKC są liderami tabeli, a "Ostrogi" jej wiceliderami.

Warto nadmienić, że podopieczni Johnsona mają ostatnio duże wahania formy i przez kolejne mecze przechodzą według schematu dwa zwycięstwa - dwie przegrane - dwa zwycięstwa itd. Zgodnie z tym układem SAS powinni przegrać z Thunder, ale oczywiście będą oni bez dwóch zdań chcieli przerwać ten wzorzec. Miejmy nadzieję, że pomoże im w tym gra Sochana.

Jeremy Sochan CHRIS CODUTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jeremy Sochan Marcin Golba AFP

Jeremy Sochan Jason Miller AFP