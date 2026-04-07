Ważny triumf ekipy Polaka, ale co stało się z Sochanem. Złe wieści

Jeremy Sochan przez długi okres nie był w stanie rozegrać dla New York Knicks więcej niż 10 minut w meczu - zrobił to 23 lutego w potyczce przeciwko Bulls i na podobną okazję czekał do 4 kwietnia i... kolejnej konfrontacji z "Bykami". W międzyczasie zaś notował przeważnie naprawdę króciutkie epizody na parkiecie, jeśli w ogóle na niego wychodził.

Drugie ze wspomnianych starć z ekipą z Chicago okazało się niestety swoistą anomalią - reprezentant Polski dostał szansę w roli swoistego centra pod nieobecność Karla-Anthony'ego Townsa i wyglądał na placu gry naprawdę nieźle (był np. jednym z lepiej zbierających graczy Knicks), ale w kolejnym starciu Towns wrócił już do akcji, a Sochan powrócił na ławkę.

NBA: Knicks lepsi od Hawks. Jeremy Sochan znów cały mecz spędził na ławce

Trener Mike Brown nie dał 22-latkowi ani minuty gry podczas zmagań z Atlanta Hawks, które koniec końców okazało się szczęśliwe dla zespołu z "Wielkiego Jabłka" - Knicks wygrali je 108:105, ustępując rywalom wynikowo wyłącznie w drugiej kwarcie.

Najskuteczniejszym "Jastrzębiem" okazał się Nickeil Alexander-Walker, który odnotował 36 pkt, ale na wyróżnienie zasłużył też chociażby Jalen Johnson (21 pkt i 11 zb). W NYK double-double zaliczyli z kolei chociażby Jalen Brunson (30 pkt, 13 a) oraz wspominany już Towns (21 pkt, 12 zb).

Knicks niebawem zakończą sezon regularny. Czy Sochan dostanie jeszcze w nim szansę?

Tym samym podopieczni Browna - notabene po niedawnej "zadyszce" - zaliczyli trzecie zwycięstwo z rzędu i uspokoili już całkowicie swoich kibiców, trzymając dalej stabilną pozycję numer trzy w tabeli Wschodu (za Pistons i Celtics).

Swoje kolejne spotkanie Knicks rozegrają z "Celtami" 10 kwietnia o godz. 01.30 czasu polskiego. Do końca sezonu zasadniczego Nowojorczykom w ogólnym rachunku pozostały trzy starcia do rozegrania - miejmy nadzieję, że w przynajmniej jednym z nich Jeremy Sochan znów otrzyma sposobność do pokazania swych umiejętności.

