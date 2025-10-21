W NBA padł niezwykły rekord, Sochan w centrum zdarzeń. Już głośno o tym wyniku

Jeremy Sochan nie ma za sobą najłatwiejszego czasu - latem tego roku doznał on kontuzji łydki, która sprawiła, że nie mógł on wspomóc reprezentacji Polski na - całkiem udanym w jej wykonaniu - EuroBaskecie. Ostatnio zaś koszykarzowi dokuczył uraz nadgarstka, który sprawił, że nie mógł być on gotowy na inaugurację nowego sezonu NBA.

Do tego wszystkiego gruchnęła informacja, że Sochan i San Antonio Spurs nie doszli do porozumienia ws. nowego kontraktu - na ten moment sytuacja wygląda tak, że jego dotychczasowa umowa wygaśnie wraz z końcem czerwca, a potem zostanie on zastrzeżonym wolnym agentem. Najkrócej rzecz ujmując - jego przyszłość stanęła pod wielkim znakiem zapytania.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Dziki Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sochan w gronie, które dokonało przełomu. Pękł rekord NBA

Co ciekawe Polak jednocześnie - niejako z automatu - pomógł pobić pewien ciekawy rekord związany z NBA. Jak wskazała bowiem Polska Agencja Prasowa w bieżącej kampanii w rozgrywkach zagra aż 135 zawodników spoza USA - najwięcej w całej historii.

Do tego został wyrównany wynik związany z liczbą reprezentowanych w lidze krajów (43), a także przebito barierę dotyczącą graczy z Europy (będzie ich 71). Najliczniej reprezentowanymi krajami (poza Stanami Zjednoczonymi, ma się rozumieć) będą Kanada (23 przedstawicieli), Francja (19) oraz Australia (13).

Wracają rozgrywki NBA. Pierwsze mecze już w nocy z wtorku na środę

Sezon 2025/2026 zostanie zainaugurowany w NBA w nocy z 20 na 21 października według czasu polskiego - jako pierwsze ruszą do akcji Oklahoma City Thunder (obrońcy tytułu) oraz Houston Rockets.

Spurs pierwszy mecz zagrają 23 października o 03.30 - ich rywalami będą Dallas Mavericks.

Jeremy Sochan Lukasz Kalinowski/East News East News

Jeremy Sochan Pamela Smith/Associated Press/East News East News

Jeremy Sochan Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP