Tytuł o krok bliżej, ważny triumf klubu Sochana. Kluczowe wieści ws. Polaka

Zmagania w ramach NBA w sezonie 2025/2026 weszły w swoją ostatnią, decydującą fazę - w nocy z środy na czwartek według czasu środkowoeuropejskiego rozpoczęły się bowiem finały ligi.

W nich do akcji ruszyli najlepsi w Konferencji Zachodniej San Antonio Spurs oraz niepowstrzymani na Wschodzie New York Knicks i z pewnością już na tak wczesnym etapie ich zmagań emocji nie zabrakło.

Finały NBA: Knicks lepsi od Spurs w pierwszym meczu, Brunson błyszczał na parkiecie

Pierwsze starcie między tymi drużynami (z przynajmniej czterech) rozegrano w Frost Bank Center w San Antonio i atut własnej publiki bez dwóch zdań poniósł "Ostrogi" na samym początku meczu, bo pierwsza kwarta zakończyła się ich przewagą 27:19.

Z czasem jednak inicjatywa zaczęła przechodzić w ręce gości, którzy zdołali ostatecznie odwrócić losy współzawodnictwa i wygrali z dziesięciopunktową przewagą - konkretnie 105:95.

SAS nie pomógł tu świetny na parkiecie, jak to z reguły bywa, Victor Wembanyama, który zdobył 26 pkt i odnotował 12 zbiórek. Po stronie Knicks zaś najlepiej punktującym graczem był Jalen Brunson, który zdołał dobić do poziomu 30 "oczek".

Koszykarz ten co ciekawe zaliczył przy okazji spięcie z sędzią Scottem Fosterem, któremu w drugiej kwarcie umknął moment, gdy Luke Kornet nadepnął na kostkę Brunsona. Gwiazdę ekipy z Nowego Jorku musiał pilnie uspokajać jego kolega z szatni, Jose Alvarado.

Jeremy Sochan znów na ławce. Zły prognostyk przed resztą finałów NBA

Niestety przy okazji tego spotkania nie otrzymaliśmy dobrych wieści ws. jedynego Polaka w NBA, Jeremy'ego Sochana, który znów nawet na moment nie podniósł się z ławki rezerwowych - to już piąta taka sytuacja z rzędu. Co gorsze można przypuszczać, że jeśli trener Mike Brown nie dał szansy na grę 23-latkowi na tak wczesnym etapie finałów, to tym bardziej nie zrobi tego w późniejszej fazie zmagań, chyba, że nastąpi jakiś niezwykły zwrot akcji...

Kolejny mecz Spurs z Knicks z finałowej serii, dla Sochana przecież tak szczególnej z powodu jego niedawnych związków z "Ostrogami", odbędzie się 6 czerwca o godz. 02.30, po raz kolejny w Teksasie.

Jeremy Sochan Aaron Gash East News

Jeremy Sochan Aaron Gash East News

Jeremy Sochan Aaron Gash © 2026 Associated Press





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