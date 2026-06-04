Tytuł o krok bliżej, ważny triumf klubu Sochana. Kluczowe wieści ws. Polaka
W końcu nadeszła chwila, na którą czekali wszyscy fani koszykówki - nocą z 3 na 4 czerwca według czasu polskiego zainaugurowane zostały finały NBA, w których do walki o pierścienie ruszyły San Antonio Spurs i New York Knicks, czyli... były i obecny zespół Jeremy'ego Sochana. Górą w pierwszym starciu serii okazali się tu NYK, którzy wygrali 105:95, a w sprawie jedynego Polaka w lidze nadeszły dość znaczące wieści...
Zmagania w ramach NBA w sezonie 2025/2026 weszły w swoją ostatnią, decydującą fazę - w nocy z środy na czwartek według czasu środkowoeuropejskiego rozpoczęły się bowiem finały ligi.
W nich do akcji ruszyli najlepsi w Konferencji Zachodniej San Antonio Spurs oraz niepowstrzymani na Wschodzie New York Knicks i z pewnością już na tak wczesnym etapie ich zmagań emocji nie zabrakło.
Finały NBA: Knicks lepsi od Spurs w pierwszym meczu, Brunson błyszczał na parkiecie
Pierwsze starcie między tymi drużynami (z przynajmniej czterech) rozegrano w Frost Bank Center w San Antonio i atut własnej publiki bez dwóch zdań poniósł "Ostrogi" na samym początku meczu, bo pierwsza kwarta zakończyła się ich przewagą 27:19.
Z czasem jednak inicjatywa zaczęła przechodzić w ręce gości, którzy zdołali ostatecznie odwrócić losy współzawodnictwa i wygrali z dziesięciopunktową przewagą - konkretnie 105:95.
SAS nie pomógł tu świetny na parkiecie, jak to z reguły bywa, Victor Wembanyama, który zdobył 26 pkt i odnotował 12 zbiórek. Po stronie Knicks zaś najlepiej punktującym graczem był Jalen Brunson, który zdołał dobić do poziomu 30 "oczek".
Koszykarz ten co ciekawe zaliczył przy okazji spięcie z sędzią Scottem Fosterem, któremu w drugiej kwarcie umknął moment, gdy Luke Kornet nadepnął na kostkę Brunsona. Gwiazdę ekipy z Nowego Jorku musiał pilnie uspokajać jego kolega z szatni, Jose Alvarado.
Jeremy Sochan znów na ławce. Zły prognostyk przed resztą finałów NBA
Niestety przy okazji tego spotkania nie otrzymaliśmy dobrych wieści ws. jedynego Polaka w NBA, Jeremy'ego Sochana, który znów nawet na moment nie podniósł się z ławki rezerwowych - to już piąta taka sytuacja z rzędu. Co gorsze można przypuszczać, że jeśli trener Mike Brown nie dał szansy na grę 23-latkowi na tak wczesnym etapie finałów, to tym bardziej nie zrobi tego w późniejszej fazie zmagań, chyba, że nastąpi jakiś niezwykły zwrot akcji...
Kolejny mecz Spurs z Knicks z finałowej serii, dla Sochana przecież tak szczególnej z powodu jego niedawnych związków z "Ostrogami", odbędzie się 6 czerwca o godz. 02.30, po raz kolejny w Teksasie.