Tyle sekund dostał Sochan. Aż trudno uwierzyć. Potem doszło do spięcia

New York Knicks są o dwa mecze od finału Konferencji Wschodniej NBA. Jeśli wygrają w noc z piątku na sobotę polskiego czasu oraz w niedzielny wieczór, to zapewnią sobie to miejsce już po czterech starciach w serii z Philadelphią 76ers. Właśnie podwyższyli prowadzenie na 2-0.

W nocy ze środy na czwartek pokonali rywali 108:102. Po raz kolejny wykorzystali atut własnej hali. Tym razem nie było już takiego pogromu jak ostatnio (137:98), szala regularnie przechylała się na różne strony. Spotkanie było bardzo wyrównane. Dość powiedzieć, że do końcówki żadna z drużyn nie dała rady prowadzić więcej niż sześcioma punktami! Przerwał to Jalen Brunson, trafiając na 107:100 na 66 sekund przed ostatnią syreną.

W meczu doszło do 25 zmian prowadzenia - najwięcej w spotkaniu play-offów od 11 lat

To właśnie Brunson poprowadził Nowojorczyków do triumfu, rzucił łącznie 26 oczek, w tym 6 od kluczowego stanu 99:99. - Najważniejsze to zachować równowagę i spokój. Po prostu skupiać się na jednej akcji na raz, krok po kroku i nie wybiegać za daleko w przyszłość - powiedział.

Trzeba jednak dodać, że OG Anunoby i Karl-Anthony Towns też dołożyli duże cegiełki w wysokości odpowiednio 24 punktów, 5 zbiórek i 2 asyst oraz 20, 10 i 7.

Nie można tego powiedzieć o Jeremym Sochanie, który na parkiecie przebywał przez... 56 sekund. Dostał od trenera Mike'a Browna 48 w Q1 i 8 w Q3. W jego statystykach indywidualnych widnieją same zera. Tuż po zakończeniu meczu doszło do spięcia między nim a rywalami. Polak powiedział do V.J. Edgecombe coś, co go sprowokowało. Natychmiast do akcji wkroczyli inni koszykarze i zaczęła się szarpanina. Nic wielkiego z niej nie wynikło, nasz rodak szybko został oddzielony od pozostałych.

Wszystko nagrała kamera ESPN.

New York Knicks - Philadelphia 76ers 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12)

