To był pogrom, 37 punktów różnicy. Klub Polaka świętuje, wielki finał jest ich

Ekipa New York Knicks po rywalizacji z Atlanta Hawks w pierwszej rundzie play-offów (skończyło się na triumfie NYK 4:2 w serii) weszła na absolutnie najwyższe możliwe obroty i najpierw rozbiła 4:0 Philadelphia 76ers, a potem nie dała też szans Cleveland Cavaliers.

Koszykarze trenera Mike'a Browna w pierwszych trzech meczach dosyć spokojnie ogrywali "Cavs" i w nocy z 25 na 26 maja według czasu środkowoeuropejskiego został im do zrobienia już tylko ostatni krok, by znowu wygrać serię do zera i trafić do wielkich finałów ligi. Ten krok wykonali zaś w piorunujący sposób.

NBA: Kapitalna gra Knicks, rozbili kompletnie Cavaliers. Sochan ponownie na ławce.

Zespół z Madison Square Garden pokonał bowiem przeciwników różnicą aż 37 "oczek", 130:93. Świetna gra Donovana Mitchella, najskuteczniejszego gracza na parkiecie w ogóle (31 pkt) nie pomogła "Kawalerzystom" w obliczu nie tak spektakularnych, ale solidnych wyników kilku różnych graczy Knicks.

Najskuteczniejszym przedstawicielem nowojorskiego klubu okazał się Karl-Anthony Towns, który odnotował do tego double-double przy 19 pkt i 14 zbiórkach. Dobrych wieści nie było za to o jedynym Polaku w NBA, Jeremym Sochanie, który... znów nie pojawił się w ogóle w rotacji swojej drużyny. 23-latek nie zaliczył ani minuty na parkiecie w starciach z Cavaliers...

New York Knicks czekają na rywala w finałach NBA. Będzie przełom po ponad 50 latach?

Niebawem przekonamy się, czy w przypadku Sochana dojdzie do jakiejkolwiek zmiany przy wielkich finałach NBA - a tam NYK mogą zmierzyć się z... byłą ekipą reprezentanta "Biało-Czerwonych", San Antonio Spurs. We współzawodnictwie "Ostróg" z Oklahoma City Thunder w finałach Konferencji Zachodniej jest obecnie remis 2:2.

New York Knicks w całej swej historii dwukrotnie zdobywali tytuł mistrzowski, ale ostatnio zrobili to ponad pół wieku temu - w 1973 roku. W finałach ligi po raz ostatni wystąpili w roku 1999 przeciwko... Spurs. SAS wygrali wtedy 4:1.

Jeremy Sochan Aaron Gash East News

Jeremy Sochan Sarah Stier AFP





