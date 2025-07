Ten film zna każdy, to ikona lat 90. Michael Jordan zarobił na nim 20 mln dolarów

W 1993 roku Michael Jordan był już m.in. trzykrotnym mistrzem NBA, dziewięciokrotnym uczestnikiem Meczu Gwiazd i... miał na swoim koncie pierwsze występy u boku Królika Bugsa. Koszykarski gwiazdor zaczął tu od udziału w na wpół animowanej reklamie firmującej linię butów Air Jordan, w której wykorzystano również i wizerunek flagowej postaci spod szyldu "Looney Tunes".

Na zakończenie spotu Bugs (głosem Jeffa Bergmana) mówi znamienne słowa - "to może być początek pięknej, nowej przyjaźni" - i faktycznie koncepcja była kontynuowana, bo jakiś czas później MJ zagrał też w reklamie "Aerospace Jordan", w której oprócz charakterystycznego smakosza marchewek pojawili się m.in. Marsjanin Marvin czy Porky, natomiast klimat był, jak sama nazwa wskazuje... pozaziemski.

Reklama zamienia się w film. Tak powstał "Kosmiczny mecz"

To był już moment, który wyraźnie skierował całą tę nietypową kooperację w stronę powstania filmu, który dziś znamy pod tytułem "Kosmiczny mecz" ("Space Jam"). Wielkim zwolennikiem jego powstania miał być agent gracza Chicago Bulls, David Falk, który nawet był koniec końców jednym ze współproducentów dzieła.

Zdjęcia ruszyły dokładnie 1 sierpnia 1995 roku, a więc kilka miesięcy po tym, jak Jordan przerwał swoją - nieszczególnie udaną - karierę baseballisty i powrócił w szeregi "Byków", by dokończyć wśród nich sezon 94/95. Ten motyw zresztą został potem wykorzystany w materiale, który jako reżyser stworzył Joe Pytka.

Wybór padł na Pytkę nieprzypadkowo - ten miał dosyć niewielkie doświadczenie w pracy z długometrażowymi filmami fabularnymi (wyreżyserował jedynie w 1989 roku "Let It Ride", czyli w polskiej wersji "Niech się dzieje co chce"), miał za to inną zaletę - to właśnie on pracował przy wspominanych już wyżej reklamach Nike, więc postanowiono mu zaufać, że w wersji rozszerzonej również poradzi sobie z połączeniem magii świata animacji z naszą rzeczywistością.

Motorem napędowym oczekiwanego sukcesu komercyjnego był oczywiście sam Jordan i o ile jego postać można było obudować dosłownie nieskończoną liczbą rysowanych towarzyszy (Bugs, Duffy, Porky, Taz, Lola, Sylwester, Tweety i wiele, wiele innych), to trzeba było rozsądnie podejść też do tego, jakie rzeczywiste osoby skłonić do pojawienia się na planie.

Jeśli mowa o zawodowych aktorach, to tu na pewno można wyróżnić Wayne'a Knighta (grającego Stanley'a Podolaka) czy przede wszystkim Billa Murray'a grającego... siebie samego. Dla Murray'a lata 80. upłynęły m.in. pod znakiem występów w serii "Ghostbusters" - a teraz znów miał okazję stać się częścią popkulturowej bomby. Koniec końców też postanowiono, że do obsady będzie warto włączyć innych koszykarzy niż "tylko" Jordana.

Tak też w filmie możemy zobaczyć w akcji - wówczas będącego już na sportowej emeryturze - Larry'ego Birda, a ważniejsze role do odegrania mieli tu też Charles Barkley (wówczas Phoenix Suns), Patrick Ewing (New York Knicks), Shawn Bradley (Philadelphia 76ers) oraz Larry Johnson i Tyrone "Muggsy" Bogues (obaj Charlotte Hornets).

Fabuła nie była jakoś szalenie skomplikowana - wszak mowa była o dziele, które miało trafiać do młodszych odbiorców. W uniwersum przedstawionym w "Space Jam" na Ziemi istnieją dwa równoległe światy - "normalny" ludzki i ukryty, w którym żyją kreskówkowe postaci. To właśnie do tego drugiego świata przybywają kosmici, którzy mają za zadanie uprowadzić Bugsa i spółkę do podupadającego kosmicznego lunaparku zwącego się "Górą Kretynów" ("Moron Mountain"). Sprytny królik, widząc wątłą budowę przybyszów, proponuje im rozegranie meczu koszykówki, który ma zadecydować o tym, czy gwiazdy "Looney Tunes" trafią do tej swoistej niewoli.

Kosmici zgadzają się na takie rozwiązanie, ale prędko też wymyślają podstęp wykradają koszykarskie umiejętności wymienionych już wyżej zawodników i zmieniają się dosłownie w kilkumetrowe potwory, z którymi niemalże nie sposób wygrać. Niemalże, bo Bugs i towarzysze ściągają do siebie Michaela Jordana...

Film, hit, symbol. "Kosmiczny mecz" rozbił bank, Jordan "zarobił podwójnie"

Prosta, ale nie prostacka historia od razu podbiła serca widzów na całym świecie - premiera miała miejsce 15 listopada 1996 roku i według serwisu IMDB już na otwarciu "Kosmicznemu meczowi" udało się zarobić ponad 27 mln dolarów, a ogólnie przychody miały przebić poziom 250 mln dolarów przy 80 mln zainwestowanych w film. Jordan dzięki temu, że postanowił wziąć udział w przedsięwzięciu, miał zgarnąć minimum 20 mln dolarów (dane za magazynem "Parade") więc bez dwóch zdań mu się to opłaciło, choć trudy pracy na planie musiał łączyć ze stałym treningami - był już wówczas przecież ponownie aktywnym koszykarzem.

"MJ" zdobył tu jednak coś więcej niż olbrzymią fortunę - wygrał wizerunkowo, jeszcze mocniej budując i tak swoją ogromną już wówczas popularność, wychodząc jednak przy tym daleko poza środowisko pasjonatów koszykówki. Lata 90. dziś wydawałyby się niepełne popkulturowo bez tworu, który wyrósł na reklamie butów...

Michale Jordan AFP

Michael Jordan AFP

