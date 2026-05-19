Takiego show dawno nie było, koledzy Sochana ruszyli po finały. Kosmiczny wynik

Kariera Jeremy'ego Sochana w San Antonio Spurs przystopowała niestety w momencie, w którym "Ostrogi" z pozycji jednej z najgorzej punktujących drużyn w NBA po wielu sezonach zaczęły przechodzić w końcu do trybu walki o najwyższe cele.

Polak niedawno opuścił ekipę z Teksasu na rzecz New York Knicks, a tymczasem SAS są na ten moment całkiem blisko wejścia do finałów NBA. Pozostaje im "tylko" ograć obrońców tytułu z Oklahoma City Thunder w finałach Konferencji Zachodniej - i w nocy z 18 na 19 maja według czasu środkowoeuropejskiego zrobili ważny krok w stronę triumfu w tej arcyważnej serii.

NBA: Spurs lepsi od Thunder w pierwszym meczu finałów konferencji. Kapitalny Wembanyama

Spurs na otwarcie zmagań z OKC zatriumfowali bowiem 122:115 - i tak wysoki rezultat nie jest przypadkiem, bowiem do rozstrzygnięcia meczu potrzebne było rozegranie aż dwóch dogrywek (w podstawowym czasie gry padł remis 101:101).

Bez dwóch zdań najjaśniej błyszczącą gwiazdą w tym spotkaniu był - dla wielu być może bez niespodzianki - Victor Wembanyama. Francuski gigant zdobył aż 41 punktów, dorzucając do tego też m.in. 24 zbiórki - 22-latek wprost dzielił i rządził pod koszem, do samej końcowej syreny walcząc o kolejne "oczka" m.in. widowiskowymi wsadami.

NBA: Knicks Sochana zaczną niebawem walkę w finałach Konferencji Wschodniej

Tym samym San Antonio Spurs prowadzą na ten moment w serii 1:0, a kolejna odsłona ich współzawodnictwa z Oklahoma City Thunder odbędzie się 21 maja o godz. 02.30 według czasu polskiego.

Jeśli podopiecznym Mitcha Johnsona powiedzie się w finałach konferencji, to niewykluczone, że... w finałach ligi zagrają z Knicks, a więc Jeremy'ego Sochana czekałaby konfrontacja z dawnymi kompanami.

NYK w kluczowej rywalizacji Konferencji Wschodniej spróbują swych sił z Cleveland Cavaliers. Pierwszy mecz między nimi zostanie rozegrany 20 maja, także o godz. 02.30.

Jeremy Sochan i Victor Wembanyama Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

