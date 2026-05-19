Takiego show dawno nie było, koledzy Sochana ruszyli po finały. Kosmiczny wynik
Rywalizacja w play-offach NBA weszła w decydującą fazę - w nocy z poniedziałku na wtorek zainaugurowane zostały finały Konferencji Zachodniej i trzeba przyznać, że już na otwarciu tego etapu zmagań doszło do naprawdę wielkiego widowiska, bowiem niedawni koledzy z drużyny Jeremy'ego Sochana, San Antonio Spurs ograli po dwóch dogrywkach 122:115 Oklahoma City Thunder. Kapitalne liczby zaliczył po raz kolejny Victor Wembanyama, czołowa gwiazda ligi.
Kariera Jeremy'ego Sochana w San Antonio Spurs przystopowała niestety w momencie, w którym "Ostrogi" z pozycji jednej z najgorzej punktujących drużyn w NBA po wielu sezonach zaczęły przechodzić w końcu do trybu walki o najwyższe cele.
Polak niedawno opuścił ekipę z Teksasu na rzecz New York Knicks, a tymczasem SAS są na ten moment całkiem blisko wejścia do finałów NBA. Pozostaje im "tylko" ograć obrońców tytułu z Oklahoma City Thunder w finałach Konferencji Zachodniej - i w nocy z 18 na 19 maja według czasu środkowoeuropejskiego zrobili ważny krok w stronę triumfu w tej arcyważnej serii.
NBA: Spurs lepsi od Thunder w pierwszym meczu finałów konferencji. Kapitalny Wembanyama
Spurs na otwarcie zmagań z OKC zatriumfowali bowiem 122:115 - i tak wysoki rezultat nie jest przypadkiem, bowiem do rozstrzygnięcia meczu potrzebne było rozegranie aż dwóch dogrywek (w podstawowym czasie gry padł remis 101:101).
Bez dwóch zdań najjaśniej błyszczącą gwiazdą w tym spotkaniu był - dla wielu być może bez niespodzianki - Victor Wembanyama. Francuski gigant zdobył aż 41 punktów, dorzucając do tego też m.in. 24 zbiórki - 22-latek wprost dzielił i rządził pod koszem, do samej końcowej syreny walcząc o kolejne "oczka" m.in. widowiskowymi wsadami.
NBA: Knicks Sochana zaczną niebawem walkę w finałach Konferencji Wschodniej
Tym samym San Antonio Spurs prowadzą na ten moment w serii 1:0, a kolejna odsłona ich współzawodnictwa z Oklahoma City Thunder odbędzie się 21 maja o godz. 02.30 według czasu polskiego.
Jeśli podopiecznym Mitcha Johnsona powiedzie się w finałach konferencji, to niewykluczone, że... w finałach ligi zagrają z Knicks, a więc Jeremy'ego Sochana czekałaby konfrontacja z dawnymi kompanami.
NYK w kluczowej rywalizacji Konferencji Wschodniej spróbują swych sił z Cleveland Cavaliers. Pierwszy mecz między nimi zostanie rozegrany 20 maja, także o godz. 02.30.