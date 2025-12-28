Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szok na oczach Sochana. Pokonali mistrzów, teraz musieli gonić. Sceny za oceanem

Wojciech Kulak

Jeremy Sochan przeżywa obecnie najtrudniejszy moment w dotychczasowej karierze. Polak nie dostaje zbyt wielu szans od trenera Mitcha Johnsona i spotkania San Antonio Spurs ogląda głównie z ławki rezerwowych. Teksańczycy natomiast grali ostatnio jak z nut, niedawno na wyjeździe pokonali obecnych mistrzów z Oklahomy. Mało kto spodziewał się, że z soboty na niedzielę naszego czasu dojdzie do sensacji, bo na teren "Ostróg" zawitali dużo niżej notowani Utah Jazz. Kibice przecierali jednak oczy ze zdziwienia.

Koszykarz drużyny Spurs w białym stroju z numerem 10 na tle rozmazanego, ciemnego tła, w lewym górnym rogu widoczne powiększenie sytuacji z meczu koszykówki, gdzie kilku zawodników walczy o piłkę pod koszem.
Jeremy Sochan nie miał powodów do radości. Halę na chwilę pobudził Victor WembanyamaSteph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / x.com/NBAAFP

Obecnie trwający sezon nie należy do tych z gatunku wymarzonych dla Jeremiego Sochana. Na samym jego początku Polak odniósł kontuzję. Po jej wyleczeniu i tak nie może zaprezentować pełni swoich możliwości, ponieważ na przeszkodzie stoją decyzje trenera. Mitcha Johsnona, bo o nim mowa, bronią jednak wyniki. W Święta Bożego Narodzenia popularne "Ostrogi" triumfowały po raz piąty z rzędu. I to nie z byle kim, bo na wyjeździe ograły Oklahoma City Thunder. Urzędujący mistrzowie nie mieli żadnych szans, przegrywając aż piętnastoma punktami.

Na podobny scenariusz sympatycy teksańskiej ekipy liczyli także w nocy z soboty na niedzielę naszego czasu. Spurs nie dość, że grali u siebie, to na dodatek do Frost Bank Center zawitali walczący o fazę play-in Utah Jazz. Zaczęło się zgodnie z oczekiwaniami. Gospodarze kontrolowali wydarzenia na boisku i wygrali pierwszą kwartę bez większych problemów. Aż w drugiej nadeszły problemy. Ambitni goście zaczynali poczynać sobie coraz śmielej, dzięki czemu do szatni udali się na zasłużonym prowadzeniu. Sensacja coraz bardziej wisiała w powietrzu.

Wielcy faworyci po dłuższej przerwie rozpoczęli pogoń, ale goście nie odpuszczali. Przed ostatnią kwartą wciąż posiadali dwucyfrową przewagę i coraz śmielej mogli myśleć o triumfie. "Ostrogi" dopięły swego dopiero na nieco ponad siedem minut przed końcem, doprowadzając do remisu. Wydawało się wtedy, iż zmierzają po zwycięstwo. Ponadto rozgrzali halę do czerwoności spektakularnymi akcjami.

Wembanyama szalał pod koszem, ale to nic nie dało. Zaskakująca porażka San Antonio Spurs

Efektowny wsad zaliczył choćby Victor Wembanyama, który błyskawicznie wylądował na oficjalnych kontach NBA w mediach społecznościowych. "Czy ty sobie żartujesz?" - napisali drukowanymi literami administratorzy. Radość kibiców nie trwała jednak długo. W końcówce znów przebudzili się przyjezdni. Podopieczni Willa Hardy'ego po objęciu prowadzenia nie oddali go już do samego końca, triumfując 127:114, sprawiając jedną z największych grudniowych sensacji w NBA. "To upokarzająca porażka" - przyznał na gorąco Keldon Johnson, zdobywca 27 punktów (cytat za: "si.com").

Niestety ani jednego "oczka" nie zainkasował Jeremy Sochan. Tym razem jednak otrzymał od szkoleniowca ponad pięć minut. Martwi fakt, że ostatni raz z punktu Polak cieszył się 9 grudnia.

San Antonio Spurs - Utah Jazz 114:127

Jeremy Sochan
Jeremy SochanPamela Smith/Associated Press/East NewsEast News
Jeremy Sochan
Jeremy SochanIcon SportswireEast News
Jeremy Sochan i Victor Wembanyama
Jeremy Sochan i Victor WembanyamaGregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

