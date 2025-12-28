Szok na oczach Sochana. Pokonali mistrzów, teraz musieli gonić. Sceny za oceanem

Obecnie trwający sezon nie należy do tych z gatunku wymarzonych dla Jeremiego Sochana. Na samym jego początku Polak odniósł kontuzję. Po jej wyleczeniu i tak nie może zaprezentować pełni swoich możliwości, ponieważ na przeszkodzie stoją decyzje trenera. Mitcha Johsnona, bo o nim mowa, bronią jednak wyniki. W Święta Bożego Narodzenia popularne "Ostrogi" triumfowały po raz piąty z rzędu. I to nie z byle kim, bo na wyjeździe ograły Oklahoma City Thunder. Urzędujący mistrzowie nie mieli żadnych szans, przegrywając aż piętnastoma punktami.

Na podobny scenariusz sympatycy teksańskiej ekipy liczyli także w nocy z soboty na niedzielę naszego czasu. Spurs nie dość, że grali u siebie, to na dodatek do Frost Bank Center zawitali walczący o fazę play-in Utah Jazz. Zaczęło się zgodnie z oczekiwaniami. Gospodarze kontrolowali wydarzenia na boisku i wygrali pierwszą kwartę bez większych problemów. Aż w drugiej nadeszły problemy. Ambitni goście zaczynali poczynać sobie coraz śmielej, dzięki czemu do szatni udali się na zasłużonym prowadzeniu. Sensacja coraz bardziej wisiała w powietrzu.

Wielcy faworyci po dłuższej przerwie rozpoczęli pogoń, ale goście nie odpuszczali. Przed ostatnią kwartą wciąż posiadali dwucyfrową przewagę i coraz śmielej mogli myśleć o triumfie. "Ostrogi" dopięły swego dopiero na nieco ponad siedem minut przed końcem, doprowadzając do remisu. Wydawało się wtedy, iż zmierzają po zwycięstwo. Ponadto rozgrzali halę do czerwoności spektakularnymi akcjami.

Wembanyama szalał pod koszem, ale to nic nie dało. Zaskakująca porażka San Antonio Spurs

Efektowny wsad zaliczył choćby Victor Wembanyama, który błyskawicznie wylądował na oficjalnych kontach NBA w mediach społecznościowych. "Czy ty sobie żartujesz?" - napisali drukowanymi literami administratorzy. Radość kibiców nie trwała jednak długo. W końcówce znów przebudzili się przyjezdni. Podopieczni Willa Hardy'ego po objęciu prowadzenia nie oddali go już do samego końca, triumfując 127:114, sprawiając jedną z największych grudniowych sensacji w NBA. "To upokarzająca porażka" - przyznał na gorąco Keldon Johnson, zdobywca 27 punktów (cytat za: "si.com").

Niestety ani jednego "oczka" nie zainkasował Jeremy Sochan. Tym razem jednak otrzymał od szkoleniowca ponad pięć minut. Martwi fakt, że ostatni raz z punktu Polak cieszył się 9 grudnia.

San Antonio Spurs - Utah Jazz 114:127

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Jeremy Sochan Pamela Smith/Associated Press/East News East News

Jeremy Sochan Icon Sportswire East News

Jeremy Sochan i Victor Wembanyama Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP